İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücreti zamlandı

İstanbul genelinde faaliyet gösteren taksi, minibüs, taksi dolmuş ve okul ve personel servis araçları ücret tarifesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı ile yenilendi.

UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Kararıyla düzenlenen ücret tarifesine göre; Taksilerde açılış ücreti 3,20 TL'den 3,45 TL'ye, mesafe tarifesi ise 2 TL'den 2.10 TL'ye, Minibüslerde öğrenci 1,10 TL'den 1,15 TL'ye, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 TL'den 1,80 TL'ye,Personel servis araçlarında 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 86 TL.'den 92 TL'ye, her km için ücret ise 0,88 TL iken 0,94 TL olarak belirlendi.

UKOME KARARINA GÖRE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ

Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi ise şöyle:

MESAFE (KM) UKOME KARARI (TL)

0 -- 1 175

1 -- 3 190

3 -- 5 205

5 -- 7 210

7 -- 9 220

9 -- 11 260

11 -- 13 300

13 -- 15 320

15 -- 17 340

17 -- 19 365

19 -- 21 385

21 -- 23 405

23 -- 25 420

25 km'yi aşan her km için 3,61 olarak belirlendi.