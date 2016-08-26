ARKADAŞINA GÖNDER İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücreti zamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da taksi, minibüs ve dolmuş ücreti zamlandı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 17:04
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücreti zamlandı
İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücreti zamlandı

genelinde faaliyet gösteren taksi, minibüs, taksi dolmuş ve okul ve personel servis araçları ücret tarifesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon ’nin (UKOME) kararı ile yenilendi.

UKOME (Ulaşım Koordinasyon ) Kararıyla düzenlenen ücret tarifesine göre; Taksilerde ücreti 3,20 TL'den 3,45 TL'ye, mesafe tarifesi ise 2 TL'den 2.10 TL'ye, Minibüslerde öğrenci 1,10 TL'den 1,15 TL'ye, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 1,65 TL'den 1,80 TL'ye,Personel servis araçlarında 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 86 TL.'den 92 TL'ye, her km için ücret ise 0,88 TL iken 0,94 TL olarak belirlendi.

UKOME KARARINA GÖRE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRET TARİFESİ

Öğrenci Servis Taşımacılığı Ücret Tarifesi ise şöyle:

MESAFE (KM) UKOME KARARI (TL)

0 -- 1 175
1 -- 3 190
3 -- 5 205
5 -- 7 210
7 -- 9 220
9 -- 11 260
11 -- 13 300
13 -- 15 320
15 -- 17 340
17 -- 19 365
19 -- 21 385
21 -- 23 405
23 -- 25 420

25 km'yi aşan her km için 3,61 olarak belirlendi.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.