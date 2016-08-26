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Yavuz Sultan Selim sü açılıyor

  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 15:03 Güncelleme Tarihi: 26.8.2016 15:03
Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor

Türkiye'nin dev projesi Yavuz Sultan Selim sü bugün hizmete giriyor.

ile Avrupa'yı yeniden birbirine bağlayan ilklerin sü Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün açılıyor. 1408 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki köprü, üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun ve en geniş asma köprüsü olma özelliğini taşıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ayrıca 322 metre uzunluğundaki kulesi ile yeni bir rekora imza atıyor.

Köprü, Kuzey Çevre Otoyolu ile dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olmaya hazırlanan Yeni Havalimanı'na bağlanacak. 2018'de hizmet vermeye hazırlanan ve işletmesi İGA tarafından üstlenen İstanbul Yeni Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılışı için hayırlı olsun dileklerini @igairport uzantılı sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdi.

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