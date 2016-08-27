Artvin’de Almanlar’ın parmağı ortaya çıktı

Almanlar’ın Cerattepe’de derneklerle işbirliği yaptığı kanıtlandı. Bağımsız ve çevreci olduğu iddia edilen Yeşil Artvin Derneği’nin Almanya ile hem yazıştığı hem de toplantılar yaptığı ortaya çıktı

Cerattepe'de kamuoyunda yanlış bir algı yaratan derneğin geçmişteki benzer eylemlerde olduğu gibi dış bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bergama'da sıklıkla dile getirilen arka planda Alman vakıflarının olduğu iddiası Cerattepe'de kanıtlandı. Yeşil Artvin Derneği'nin Almanya ile birçok kez yazıştığı ve toplantılar yaptığı ortaya çıktı. Almanya'da birçok kamu ve özel kuruma dernek tarafından birçok mektup ve evrak gönderildi. Bunlar arasında en dikkat çekenleri ise Alman kamu kurumları. Almanya'da bakanlıklarla yazışan derneğin, irtibat halinde olduğu kurumlardan altısı bakanlık düzeyinde.

BAKANLIKLARA MEKTUP

Tamamen bağımsız ve çevreci olduğu iddia edilen derneğin mektuplarını gönderdiği bakanlıklar Almanya Dışişleri, Maliye, İçişleri, Kalkınma, Enerji ve Çevre bakanlıkları. Bu bakanlıklar dışında yazılı olarak görüşülen kurumlar arasında bankalar da var. Artvin'de bir çevreci derneğin Almanya'daki bankalar ile irtibat halinde olması da daha önce derneğin Almanya tarafından fonlandığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Dernek üyelerinin birçok kez Almanya'ya gitmesi orada kamu ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmesi de dikkat çekti. Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı'nın girişimi ve Avrupa Birliği destekli haftalık çalıştaylara katılan dernek üyelerinin aralarında aktivistlerin ve gazetecilerin de olduğu toplantıları Almanya'da gerçekleştirildi.

ARTVİN'DE BÖLÜCÜ ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTILAR

Artvin dışından gelen ve Kobane eylemlerinde PKK/PYD saflarında eylemlere katılan aktivistlerin çoğunun suç dosyası hayli kabarık. Çevreci gibi gözüken ve şehir dışından gelen eylemcilerin birçoğu doğayı koruyan pankartlar taşıma yerine siyasi içerikli pankartlarla eylemlerde yer aldı. Artvin'de düzenlenen eylemlerde 'Artvin Cizre'dir, Cizre Artvin'dir' yazılı pankartlar taşıdı.

ÇEVRECİ GÖRÜNEN AKTİVİSTLERİN SUÇ DOSYASI



Terör

Kasten yaralama

Mala zarar verme

Cumhurbaşkanına hakaret

Hükümete hakaret

Memura mukavemet

Kamu malına zarar

Örgüt üyeliği