Cizre ve Yüksekova'da Sur planı

PKK’nın Cizre’de yaptığı hain saldırı sonrası hükümet Sur’un inşası projesi için temel atma törenini öne çekti. Eylül sonunda düzenlenecek törene Başbakan Binali Yıldırım katılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Sur ve Suriçi'nin yeniden inşası ve restorasyonu çalışmaları hain terör örgütü PKK'nın Cizre'de düzenlediği saldırı sonrası öne çekildi. Hükümet önümüzdeki ay Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Sur'un yeniden inşası için temel atma töreni düzenleyecek.

TÖREN SURİÇİ'NDE OLACAK

Sur'da yılsonuna kadar TOKİ'nin inşa ettiği bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlayan hükümet, Suriçi'nde ise eylül sonunda temel atma töreni düzenleyecek. Bölgede Diyarbakır mimarisine özgü evler yapılacak. Yeni yapılan evlerin avlu, geniş ve açık çatı, işlemeli sokak kapıları, cumba ve kemer gibi yapılara sahip olması sağlanacak. Ayrıca Suriçi'nde bulunan tarihi eserlerin restorasyonu gerçekleştirilecek. Tarihi dokunun yeniden inşasıyla birlikte Suriçi'nin UNESCO dünya miras listesinde kalması sağlanacak.

7 MİLYAR LİRA HARCANACAK

Sur'da temel atma töreniyle birlikte altyapı ve yol çalışmaları da yürütülecek. Bu çalışmalar yılsonuna kadar tamamlanacak. Etap etap sokak iyileştirilmesi çalışmaları da bitirilecek. Hükümet en geç 2 inşaat sezonunda Sur'a yeni görünümünü kazandırmayı planlıyor. Yapılan maliyet araştırmasında da Sur'un yeniden inşası için yaklaşık 7 milyar lira gibi bir bütçe ayrılması gerektiği hesaplandı. Bunun içine altyapı, tarihi eser onarımı ve 600'ü aşkın tarihi eserin ayağa kaldırılması projeleri dahil edildi.

KADIN MERKEZLERİ OLACAK

Bölgede hayata geçirilecek en önemli projelerden birisi ise 'Kadın Merkezleri' olacak. Güneydoğu'daki tüm projelerde yer almasına özen gösterilen merkezlerde bölge kadınları çeşitli konularda kurslara katılacak. Kadınların çocuklarını da yanlarında getirebilmesi için özel alanlar oluşturulacak. Böylece hem çocukların hem de kadınların sosyal hayata entegre olması hedefleniyor.



CİZRE VE YÜKSEKOVA'DA 'SUR PLANI' YAPILACAK

Terörün yakıp yıktığı ilçelerden Cizre ve Yüksekova'da da evi hasar gören vatandaşların zararları hükümet tarafından karşılanıyor. TOKİ vatandaşlar için Sur'da olduğu gibi buralarda da yeni evler yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konudaki çalışmalarına da hız verdi ve rezerv alanı ilanında son aşamaya geldi. Yıkılan evin bedeli ile TOKİ'nin tahsis edeceği evin bedeli arasındaki fark uygun ödeme imkânlarıyla temin edilecek. Fiyat farkının yüksek olmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel çalışma yürütüyor.