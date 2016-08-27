FETÖ’nün AVM oyunu deşifre oldu

FETÖ’ye destek olan şirketlerin çok sayıda alışveriş merkezinde gizli ortaklıkları olduğu tesbit edildi. AVM’lerdeki hisselere de el konulacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının ekonomi ayağı ile ilgili soruşturma bu kez AVM'lerdeki gizli ortaklıklara yöneldi. Örgüte finansman sağladığı belirlenen 300'ün üzerindeki şirketin İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara başta olmak üzere çok sayıda alışveriş merkezinde de gizli ortaklıkları bulunduğu belirlendi. Örgüte sıcak para akışı sağlayan bu alışveriş merkezlerinde, şahıs ve işverenlerin mali ilişkilerine yönelik hem Emniyet hem de maliye kapsamlı bir inceleme başlattı.

HİSSELERE EL KONULACAK

FETÖ üyelerinin AVM'ler üzerinden milyarlarca lira para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Örgüt ile bağlantılı gizli ortaklıklar üzerinden finans akışı sağlayan şirketlerin AVM'lerdeki hisselerine de el konulacak.

MÜŞAVİRLER YAKAYI ELE VERDİ

FETÖ'ye hizmet edip, yaklaşık 8 bin gayrimenkulün mal devirlerine aracılık eden mali müşavirler de yakayı ele verdi. Örgüte destek veren mali müşavirler hakkında soruşturma başlatılırken, maliye de çok sayıda mali müşavirin yetkisini iptal etti.

ÖZEL ŞİFRE İLE AKTARDILAR

FETÖ'nün finans, müteahhitlik, tekstil, mobilya ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren kripto şirketlerine yönelik de önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre bu şirketlerin örgüte ait olduğunu FETÖ'nün sadece üst düzey yöneticileri biliyor. Türkiye yöneticisi olan küçük bir grup tarafından yönetilen bu şirketlere ilişkin bilgilerin de özel bir şifre ile Pensilvanya ile bağlantı kurduğu tespit edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yaklaşık 25 kripto şirket üzerinden de şüpheli para çıkışı yapıldığı belirlendi.