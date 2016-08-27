FETÖ’nün finans ayağına ağır darbe

FETÖ/PDY’nin mali ayağına yönelik Türkiye genelinde yürütülen soruşturmalarla hain örgüte ağır darbe vuruldu. Örgüte finansal destek sağlayan çok sayıda işadamı gözaltına alınırken, tutuklu sayısı artıyor

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mali ayağına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında iş dünyasına yönelik operasyonlar sürüyor. Yurdun çeşitli yerlerinde yürütülen soruşturmalarda çok sayıda işadamı gözaltına alınırken aralarında Cahit Paksoy ve Murat Sungurlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyonların ağırlık kazandığı Kayseri'de ise gözaltındaki 97 zanlının 65'i adliyeye sevk edildi. İzmir'de Gediz Üniversitesi'nin kurucularından işadamı Mustafa Akçay çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.

BURDUR'DA 10 İŞADAMI TUTUKLANDI

Burdur'un Bucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 işadamından 10'u tutuklandı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün finans kaynağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 işadamı adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan zanlılar, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Örgüte finans desteği sağladığı iddia edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞADAMI AKÇAY ÇATIDAN KAÇARKEN YAKALANDI

İzmir 'deki FETÖ soruşturması çerçevesinde kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucuları ve akademisyenlerine yönelik olarak 5 ilde operasyon düzenlendi. Kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucularından Ege Plastik Ambalaj'ın sahibi Mustafa Akçay ise eve gelen polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine çilingir çağırarak eve giren polisler, Akçay'ı içinde 224 bin lira para bulunan çantayla çatıdan kaçmaya çalışırken yakaladı. Operasyon kapsamında, 20 gün önce diğer grupla birlikte gözaltına alınan ve önceki gece çıkarıldığı adliyede serbest bırakılan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay da, adliye çıkışında gözaltına alındı. Önceki gece diğer soruşturma kapsamında tutuklanan üniversitenin kurucularından işadamı Abdullah Kavuk hakkında da gözaltı kararı olduğu ve ifadesinin alınacağı belirtildi

KAYSERİ'DE 65 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de 120 işadamına yönelik başlatılan FETÖ operasyonda gözaltına alınan 65 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Nureddin Okandan ile kentte tanınmış birçok iş adamının da aralarında olduğu 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 10 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılardan 17'si savcılık talimatıyla emniyetten, 15'i de adli kontrol şartıyla savcılıktan serbest bırakıldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 65 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Zanlıların sağlık kontrolüne getirildiği sırada hastane önünde bekleyen yakınlarından biri, polislere hakaret etmesi üzerine gözaltına alındı. Zanlılardan 8'inin yurtdışında olduğu belirlenmiş, 97 kişi gözaltına alınmıştı. Firari durumdaki zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.



PAKSOY, SUNGURLU VE İNAN'A TUTUKLAMA KARARI

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 37'e yükseldi. Aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş, bir dönem Akfa Holding'de görev yapan Cahit Paksoy ile Murat Sungurlu, İsmail Canan, Asım Sayın, İbrahim Sayın gibi tanınan isimlerin de bulunduğu 20 kişi, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak', 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet'le suçlanıyor. Akfa Holding ile Yeni Mağazacılık'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 120 kişiden 102'si yakalanmıştı. Bu arada dün adliyeye sevk edilen Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan da savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.