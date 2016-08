Hangi köprüden hangi araç ne kadara geçecek?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle İstanbul Boğazı’nda üç farklı alternatif oluştu. Ancak yeni köprünün açılmasıyla birlikte artık ağır vasıtalar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçemeyecek.

AĞIR VASITALAR YAVUZ SULTAN SELİM'E

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla ağır tonajlı araçlar zorunlu olarak bu köprüye yönlendirilecek. Bunun da özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Örneğin İstanbul'a meyve getiren bir kamyon, Tem karayolu Ümraniye, Çamlık kavşağından yeni otoyola girerek Reşadiye, Riva ve Poyrazköy güzergâhını izleyerekYavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra önce Odayeri kavşağına ulaşan araç buradan bağlantı yolunu kullanarak Mahmutbey kavşağına kadar gelecek.

KINALI-ODAYERİ TAMAMLANANA KADAR MAHMUTBEY GİŞELER

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte özellikle ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar için de yeni bir dönem başlıyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamayacaklar. Bu durumda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek ağır tonajlı kamyonlar 88 kilometrelik Kınalı-Odayeri otoyolunun tamamlanması nedeniyle önce Kınalı'dan Mahmutbey'e gelecek oradan da yeni otoyolla Odayeri'ne çıkacaklar. Bu yolun uzunluğu yaklaşık 95 kilometre. Boğaza yakın oturan vatandaşlar için köprüye en yakın katılımlar ise Avrupa yakasında Uskumruköy, Anadolu yakasında ise Riva kavşağında bulunuyor.

Köprüyü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin devamı olan 169 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı ve 88 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Odayeri kesimlerinde çalışmalara başlandı. 2018 sonunda, tamamlanması hedeflenen toplam 257 kilometre uzunluğundaki otoyollar ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamı hizmete açıldığında, İstanbul trafiğinde beklenen asıl büyük rahatlama da gerçekleşecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

KULLANABİLECEK ARAÇLAR

Dingil mesafesi 3.20 altında olan panelvan, kamyonet dışında 1. sınıf tüm araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebilecek. Taksi, dolmuş ve İETT otobüsleri de köprüyü kullanabilecek.

KİMLERE YASAK

Aks aralığı 3.20'den büyük her türlü iki akslı araçlar (Kamyonet, pikap, jeep, küçükotobüs, büyük otobüs, kamyon, treyler)

GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Otomobiller, motosiklet ve minübüsler: 4.75 TLt Turist taşıma belgesine haiz otobüsler: 6 TL





FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

KULLANABİLECEK ARAÇLAR

1. sınıf tüm araçlar, kamyon ve kamyonet dışında dingil mesafesi 3.20 ve üzerinde olan 2. sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçebilecek.



KİMLERE YASAK

İki aksın üzerindeki kamyon, tırlara ikinci köprü artık yasak. Kamyonetlere de aks sınırlaması geldi.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Aks aralığı 3.20'den küçük iki akslı araçlar Otomobiller, motosiklet ve minübüsler: 4.75 TL

Aks aralığı 3.20'den büyük her türlü iki akslı araçlar dahil Pikap, jeep, küçük otobüs, büyük otobüs, cenaze arabası, ambulans: 6 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

KULLANABİLECEK ARAÇLAR

Ağır tonajlı araçlar, kamyonet, kamyon ve diğer tüm araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçebilecek.

KİMLERE YASAK

Her hangi bir kısıtlama yok

GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Aks aralığı 3.20'den küçük iki akslı araçlarOtomobiller, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minübüsler dahil: 9.90 TLt Aks aralığı 3.20'den büyük her türlü iki akslı araçlar dahilKamyonet, pikap, jeep, ambulans ve cenaze arabası, küçük otobüs, büyük otobüs, kamyon: 13.20 TLt 3 akslı her türlü araçlar Otobüs, kamyon ve treyler: 21-49.3 TLt 4 VE 5 akslı her türlü araçlarOtobüs, kamyon, treyler: 49.3 TLt 6 ve yukarı akslı araçlarRömorklu kamyon ve treyler: 49.3 TL