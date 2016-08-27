Köprüde yakalanan himmet imamı tutuklandı

FETÖ’nün himmet imamlarından biri olan örgütün kasası konumundaki Murat Kılıç hakkında tutuklama kararı verildi

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Ağustos'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki bir araçta kıskıvrak yakalanan örgütün himmet imamı Murat Kılıç hakkında tutuklama kararı verildi. Kılıç'ın aracında yapılan aramalarda yüklü miktarda para bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ/ PDY terör örgütünün eğitim ve inşaat şirketlerinin paralarının Murat Kılıç'ta toplandığı belirlenmişti. Himmet imamı Kılıç'ın para kuryesi olarak kullandığı 4 önemli isim de tespit edildi.

RESİMLİ 1 DOLAR BULUNDU

Operasyon kapsamında Murat Kılıç'ın adresinde el yazması himmet notları ile üzerinde kendi resmi yapışık FETÖ'nün sembolü 1 dolarlık banknot ve Fetullah Gülen'e ait yasaklı yayın niteliğindeki kitaplar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat Kılıç, Veli Kılıç, Talat Kılıç, Ömer Bulut ve Sertan Ekici silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli, İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nce gerçekleştirilen sorgu ardından aynı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Çorlu'da 9 ayrı adrese operasyonlar düzenlenmişti. Yapılan baskınlarda terör örgütü üyelerinin himmet olarak topladıkları 50 milyon TL değerinde çek ve senet ile 3.5 milyon TL'nin üzerinde nakit para ele geçirilmişti.