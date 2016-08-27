Türk Telekom yöneticilerinin evinde de 1 dolarlar çıktı

FETÖ’nün Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ndeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde ‘1 dolarlık’ banknotların yanı sıra özel iletişim sistemi “ByLock” programı da bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine, FETÖ'nün Türk Telekom'da iletişim hatlarına yönelik saldırı yapacağı ihbarıyla, 20 Temmuz'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şişli Gayrettepe'deki Türk Telekom Genel Müdürlüğü binasında arama yapmıştı.

1 DOLARLAR ELE GEÇİRİLDİ

FETÖ'nün Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde '1 dolarlık' banknotların yanı sıra özel iletişim sistemi "ByLock" programı da bulundu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde, siber saldırılara yönelik inceleme başlatmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan ve Türk Telekom'da yönetici olarak görev yapan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından, Gülnihal Uğur, Vezir Akpınar, Uğur Aldemir, Taner Aydın, Serdar Özkan, Semih Akbayır, Nazım Çorbacı, Mustafa Uzun, Mehmet Kerem Kırkıç, Çağdaş Ayık ve Caner Korkmaz, FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Şüphelilerden sadece Gülnihal Uğur'un iş akdinin feshedildiği, diğerlerinin halen görevde olduğu belirtildi.

Diğer şüpheliler, suç vasfının değişme ihtimali üzerine serbest kaldı. 2 kadın şüpheli ise küçük çocukları olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler için yurtdışına çıkış yasağı getirildi.