Yavuz Sultan Selim ekonomi için sıçrama noktası olacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün dün düzenlenen törenle devreye girmesi iş dünyasını da heyecanlandırdı. Köprünün ekonomi için atlama taşı olacağını belirten iş dünyası örgütlerinin başkanları “Türk ekonomisi köprünün iki yakasında her gün 10 saat mahsurdu. Kurtulduk” görüşünde.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak: "3. Köprü Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu zamana kadar yapılan ulaşım projeleri ülkeye vakit ve yakıt tasarrufu bakımından yarar sağlamasının yanında; bu projeler hayata geçirilmesi sürecinde binlerce kişiyi istihdam temin etti. Projenin tamamlanması ise ülkemizin imajını güçlendirmesi bakımından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bu gibi büyük projeler, özellikle 15 Temmuz'dan sonra ülkemiz ekonomisine yönelik hızlandırılan yanlış algı operasyonlarının hem geçersizliğini hem başarısızlığını ortaya koyan bir cevap niteliği taşıyor. Artık milli iradenin önündeki engeller kalkıyor, bundan sonra ülkemizin kalkınma hamleleri artacak."

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener: "Bilindiği gibi Boğazici Köprüsü kapalı iken 2. Köprü'den de ticari araçlara sabah saat 06-10, akşam 16-22 saatlerinde olmak üzere her gün toplam 10 saat trafiğe kapalı idi. Türkiye ekonomisi köprünün iki yakasında 10 saat boyunca mahsur durumunda idi. Yeni köprü ile trafiğin hiç durmadan akacak olması ağır vasıtalar için çok büyük bir imkandır. Özellikle her gün bu köprüyü kullanmakta olan yaklaşık 1500 TIR taşıdıkları 60-70 milyon dolar değerindeki yükleri ile mahsur durumda idi. Ayrıca köprü trafiği nedeniyle ağır vasıtalar 5 -6 katı fazla yakıt tüketmekte idi. Bu köprü ile ağır vasıtaların köprü geçiş maliyetleri de azalacak."

ASKON Başkanı Mustafa Koca: "Büyük projeler, ülke ekonomisi için bir atlama taşı özelliği taşımaktadır. Hiç şüphesiz günümüz ekonomisinde artık katma değer üretmek çok daha rafine işler yapmak ve ileri teknoloji ile hafif sanayi denebilecek alanlarda rekabet şansı yakalanabiliyor. Büyük projelerini, altyapılarını tamamlayan ülkeler, bu rekabet içerisinde ancak doğru bir yere yerleşebiliyorlar. Büyük projelerin güven verici bir zenginlik özelliği taşıdığını ifade etmek isterim. Bunlar aynı zamanda küresel bazda itibar projeleri olarak kayda geçiyorlar. Özellikle 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul stratejik özellikleriyle de ön palana çıkıyor. Bunlar bizler için de iftihar vesileleridir."

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşım adına dev bir adım olmasının yanında, Asya ile Avrupa arasında uzanan yeni bir hayat damarı olmuştur. Transit geçişlere sağladığı kolaylık ve trafiğin rahatlaması noktasında dev bir adım. Aynı zamanda dünyanın en geniş, en uzun ve sınıfının en yüksek kulelerine sahip köprü, Türkiye'deki inşaat sektörünün ve mühendisliğinin geldiği aşamayı göstermekte. Öyle inanıyorum ki ekonomiye sunduğu katkıların yanında bu büyük proje, gönülden gönüle uzanan sağlam köprülerimizin ve milli birliğimizin de yeni bir nişanesidir. Zira vakit, Yavuz Sultan Selim Han'ın dediği gibi; "Saldırgan düşmanlara karşı birlik olmak" vaktidir."