Enerji ithalatında rekor düşüş

Enerjide Türkiye’nin dışa bağımlılığı hızla azalıyor. İlk altı ayda enerji ithalatımız yüzde 46’lık düşüşle 1 milyar 742 bin kilovatsaate geriledi

Enerji Bakanlığı'nın, dışa bağımlılığı azaltma stratejisi çerçevesinde atılan adımlar Türkiye'nin enerji ithalatını düşürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yılın ilk altı ayında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan 3 milyar 486 milyon 606 bin kilovatsaat elektrik satın alındı. Bu yılın ilk yarısında söz konusu miktar yüzde 46 azalarak 1 milyar 883 milyon 742 bin kilovatsaate düştü.

142 MİLYON $ CEPTE KALDI

İthalatın azalmasında son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi etkili oldu. Geçen yılın ilk yarısında Türkiye'nin elektrik ithalatı için ödediği tutar 231 milyon 960 bin doları bulurken, bu yılın aynı döneminde komşulardan alınan elektrik için ödenen miktar yüzde 61 azaldı ve söz konusu rakam 89 milyon 97 bin dolara geriledi. Böylece, bu dönemde 142 milyon 862 bin dolar ülke içinde kaldı. Bu yıl en fazla elektrik ocak ayında alındı. Söz konusu ayda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 359 milyon 54 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 18 milyon 942 bin dolar ödendi. Yılın ilk altı ayında en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 1 milyar 457 milyon 808 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 66 milyon 858 bin dolar ödeme yapıldı. Söz konusu dönemde Bulgaristan'ı sırasıyla Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan takip etti.