Kulüpler artık frene basıyor

4 büyük kulübün toplam zararı yüzde 27 azalarak 368 milyon liraya inerken, gelirleri 1.5 milyar lirayı geçti. Borç artış hızı da yüzde 35’ten 20’ye geriledi

UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymaları için sıkı takibe aldığı ve transfer harcamalarına kısıtlamalar getirdiği futbol kulüpleri, geçen yıl frene basmaya başladı. Mali kriterlerin en önemlileri arasında yer alan zararın azaltılması konusunda alınan tedbirler meyvelerini vermeye başlarken, kurdaki artışa rağmen üç büyük kulüp zararını azaltmayı başardı. Hisse senetleri borsada işlem gören 4 kulübün 2014 yılında 505.6 milyon lira olan zararı geçen yıl yüzde 27 azalarak 368.3 milyon liraya geriledi.

KARTAL GELİRLE UÇTU

Futbol kulüplerinin toplam borcu yüzde 20.7 artarak 3.2 milyar liraya ulaşmasına karşılık, barç artış hızı geriledi. Borçlar 2014 yılında yüzde 35 artmıştı. Kulüpler en büyük başarıyı gelir yaratmada sağladı. Toplam gelirler yüzde 47'lik artışla 1 milyar 561 milyon liraya çıktı. Geçen yılın şampiyonu olan ve ligin son dönemecinde açılışını yaptığı Vodafone Arena'ya kavuşan Beşiktaş toplam zararını yüzde 55.5 azaltarak 58.6 milyon liraya düşürdü. Aynı dönemde Beşiktaş'ın borcu yüzde 26 artarak 841.9 milyon liraya ulaşırken, gelirleri ise yüzde 83'lük rekor artışla 407.5 milyon lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yıl Nani ve Van Persie başta olmak kadrosunu sil baştan yenileyen ve 90 milyon euroluk transfere imza atmasına rağmen sezonu sıfır kupayla kapatan Fenerbahçe, gelirde liderliği Galatasaray'dan aldı. Fenerbahçe'nin toplam geliri yüzde 72.6 artarak 548.2 milyon liraya çıktı. Bunun 109 milyon lirasını naklen yayın gelirleri oluştururken, isim hakkı gelirleri 15 milyon liradan 45 milyon liraya, reklam ve sponsorluk gelirleri ise 40 milyon liraydan 70 milyona fırladı. Musa Sow'u satan Fenerbahçe'nin futbolcu bonservis geliri de 10 milyon liradan 71 milyon liraya çıktı.

CİMBOM'UN ZARARI AZALDI

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan ve mali kriterleri tutturamadığı için bu yıl Avrupa kupalarına katılamayan Galatasaray geçen yıl zararını yüzde 10'a yakın azaltarak 79 milyon liraya indirirken, gelirini yüzde 22.8 artırarak 508 milyon liraya çıkardı. Cimbom'un borcu ise yüzde 9.7 artarak 1 milyar lirayı aştı.Bu yıl başta teknik direktör olmak üzere tüm takımı yenileyen Trabzonspor'un, geçen yıl zararı yüzde 9 artarak 113 milyon liraya çıktı.