O bölge için 35 milyarlık dev proje!

Bakan Eroğlu, Orta Anadolu Bölgesi'ne 35 milyar TL'lik 3 bin 306 tesisten oluşacak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Orta Anadolu Bölgesi'ne 35 milyar TL'lik 3 bin 306 tesisten oluşacak yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Eroğlu, "Güneydoğu Anadolu'da GAP projesi var. Orta Anadolu'da da 35 milyarlık 3 bin 306 tesisi tamamlayacağız" dedi.





Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, çeşitli inceleme, açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Yahyalı İlçesi'ndeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezerek burada yürütülen proje hakkında bilgi aldı. Eroğlu, ardından Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Emrah Karayel de katıldı. Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'nin imzaladıktan sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eroğlu, şöyle dedi:



"Sabah gezdiğimiz Kapuzbaşı Şelaleleri'ne hayran kaldım. Çok güzel bir yer. Burada güzel çalışmalarımız var. Kayseri'deki bu güzellikleri ortaya çıkarıp şehri bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Kayseri'ye 11 tesisten bazılarının açılışını yapmak bazılarının ise temellerini atmak için geldik. Bakanlık olarak Kayseri'ye toplamda 436 milyon TL'lik yatırım yapıyoruz. Pınarbaşı ilçesindeki Panlı Barajı'nı tamamlayacağız. Kayseri'de 16 bin 690 hektarlık alanda ağaçlandırma, 14 bin hektarlık alanda ise orman iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Kayseri'nin her yerini ağaçlandıracağız. Orman mahallelerini de kalkındırmak istiyoruz. Bunun için çviz ve badem gibi gelir getirisi yüksek ağaçların dikilmesini teşvik ediyor ve destekliyoruz. Aladağlar, Kapuzbaşı, Sultansazlığı gibi önemli yerlerdeki çalışmalarımız sürüyor."



EDOĞLU: ORTA ANADOLU'YA GAP GİBİ PROJE



Bakan Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Güneydoğu Anadolu Pojesi (GAP) gibi, Orta Anadolu Bölgesi'ne de bir proje yapılmasını planladıklarını da belirterek, şunları söyledi:



"Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Orta Anadolu'da bir proje hazırlayın' dedi. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu'da GAP projesi var. Orta Anadolu'da da 35 milyarlık 3 bin 306 tesisi tamamlayacağız. Kayseri'ye ne yapacağız? Orta Anadolu GAP ile ilgili Kayseri'ye yapılacak çalışmaları belirtecek olursam, 2019 yılı sonuna kadar 6 baraj ve gölet, 14 sulama tesisi yapacağız. 11 adet otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kuruyoruz. Sulamada biz 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılının sonuna kadar Kayseri'de sulama yılı ilan edeceğiz ve 1 milyon 2 bin 870 dekar alanı sulamaya açıyoruz. Peki bunun Kayseri'ye ne faydası olacak? Bu proje tamamlandığı zaman yıllık 443 milyon 937 bin 366 lira Kayseri çiftçisinin cebine ilave zirai gelir gelecek."



DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Çevre ve Şahircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik bahçesine, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve gaziler anısına birer fidan diktiler. Fidanların üzerindeki plakalarda, "15 Temmuz 2016 tarihinde iradeyi hiçe sayıp ülkemizi işfale kalkan FETÖ mensubu teröristlere karşı göğsünü siper ederek cesurca davranan demokrasi şehit ve gazilerimiz anısına Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından dikilmiştir" yazısı yer aldı.