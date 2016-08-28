"Rusya ile ticari ilişkilerde beyaz sayfa açıldı"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde yeni olumlu bir döneme girildiğini belirterek, bu ülkeye kısa sürede yoğun şekilde tarım ürünleri ihracatının başlayacağını bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rusya ile Türkiye arasında, bir süre önce talihsiz bir olay yaşandığını hatırlattı. Rus uçağının düşmesinde ve ardından bu ülkeyle ilişkilerin gerilmesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ne gibi etkisinin olduğunun da ortaya çıkacağını ifade eden Çelik, "Ama netice itibarıyla biz bu süreçte özellikle tarım ürünleri alanında çok dezavantajlı duruma düştük. Rusya ile ilişkilerin gerilmesi öncelikte tarım kesimini vurdu diyebilirim." dedi.





Çelik, Rusya ile birçok alanda ilişkilerin bulunduğunu ancak tarım kesiminin bu ilişkilerde öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Tarım kesiminin beklemeye tahammülü yok. Haftasına gönderdiğiniz narenciyeyi veya sebze-meyvenizi satmak durumundasınız. Bu yönüyle tarım kesiminin dezavantajlı duruma düştüğü doğrudur." diye konuştu.

"FETRET DÖNEMİ" GERİDE KALDI



Çelik, bölgenin iki önemli ülkesi olarak Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin seyri açısından ziyaretin çok önemli olduğunu, bunun sonucunda iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli olarak yine devam ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben inanıyorum ki önümüzde özellikle narenciye dönemine girerken birkaç ay içinde tarımla ilgili ihracatımız, tarımla ilgili potansiyelimiz, iki ülkenin potansiyeli, tekrar büyük bir ivme kazanacak. Yani önde siyasi bir engel kalmadı ama arada malum yaşanan bu 'fetret dönemi' dediğimiz 8-9 aylık dönem içinde iki ülkenin de bağlantıları oldu. Mutlaka Rusya bazı ürünlerin temini için bazı ülkelerle bağlantı kurmuştur. Dolaylı olarak bizim ürünlerimizin Rusya'ya çeşitli ülkeler vasıtasıyla girdiğini de biliyoruz. Yeniden bir olumlu süreç, sayfa açıldı. Beyaz sayfa açıldı ve inşallah kısa süre içinde yine yoğun bir şekilde tarım ürünlerinin ihracatı başlayacak."



CHARTERDA 1 EYLÜL UMUDU

BALIKÇILAR 1 EYLÜL'DE "VİRA BİSMİLLAH" DİYECEK



Çelik, denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ereceğini belirterek, aynı gün İstanbul'da balıkçıların ''Vira Bismillah'' diyeceği törene katılacağını bildirdi.