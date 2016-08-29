20 adet üretilen Lamborghini yok sattı

Lamborghini Centenario Coupe'den sonra koleksiyonerler ve otomotiv tutkunları için geliştirdiği Centenario Roadster modelini tanıttı. Markanın kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin yüzüncü yıldönümünü kutlama amacıyla geliştirilen üstü açık bu modelden sadece 20 adet üretildi. Tamamı satılan otomobil müşterilerine ise 2017 içinde teslim edilecek. Bu heyecan verici otomobilde 770 bg güç üreten V12 motor bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayan Centenario Roadster'in maksimum hızı 350 km/s. Fren mesafesi de aynı ölçüde etkileyici. Saatte 100 kilometreden sıfıra sadece 31 metrede iniyor. Performans odaklı bir model olan bu üstü açık otomobil, karbon elyafı monokok yapı üzerine imal edildi ve gövde parçaları da karbon elyafından üretildi.