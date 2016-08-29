FETÖ’ye karşı ilk cephe Senegal

Afrika’da FETÖ yapılanmasına karşı ilk hamle Senegal’den geldi. Ülkede 15 civarında okulu olan FETÖ’ye karşı DEİK bir gezi düzenleyerek örgütün kirli yüzünü Senegalli işadamlarına ve yöneticilerine aktardı
Afrika'da okulları ticarethane, müdürleri ise ticari ataşe gibi çalışan FETÖ'nün bu yapılanmasına karşı yürütülen savaşta iş dünyası da adımlar atmaya başladı. SABAH'ın geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine getirdiği FETÖ'cü TUSKON'un yapılanmasına karşı ilk hamle Senegal'den geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin, Senegal'de bulunan 15 civarındaki FETÖ okulunun bu ülkede faaliyetine devam ettiğini, yaptıkları temaslar sonunda Senegal yetkililerinin, gereken tedbirlerin alınacağını aktardıklarını bildirdi.
ALMANYA'DAN GEÇ GELEN İTİRAF
ACİL EYLEM PLANI
Şahin, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için ilan ettiği acil eylem planı çerçevesinde, 22-25 Temmuz arasında Senegal'e gerçekleştirilen gezinin iki amacının bulunduğunu, bunlardan ilkinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de her şeyin yolunda olduğunu anlatmak olduğunu belirtti. Demokrasi ve devletin 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü olduğunun vurgulandığını kaydeden Şahin, "Cumhurbaşkanımızın ve DEİK'in Senegalli muhataplarına selamlarını götürdük. DEİK olarak oradaki işadamlarına, 'Türkiye ile ticaret yapmaya devam edin. Bunları büyüterek devam edeceğiz. Türkiye ile ticaret için bütün argümanlar mevcut. Darbe girişimiyle ilgili hiçbir endişemiz, sorunumuz yok. Bu girişim, bankacılık sistemimizi, ticareti, finansmanı hiçbir şekilde etkilemedi. Büyük projelerinizi lütfen bizimle paylaşın' mesajını götürdük" ifadesini kullandı.
TEDBİRLER ALINACAK
Senegal'de 15 civarında FETÖ okulunun bulunduğunu belirten Şahin, "Ülkenin tamamına dağılmış vaziyetteler. Yaptığımız temasların sonunda Senegal devleti, 'Gereken tedbirler alınacaktır' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili biz oradayken bir toplantı düzenliyordu. Dolayısıyla okulların bundan sonraki süreçleri ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı, büyükelçiliğimiz ve DEİK orada görev yapıyor" değerlendirmesinde bulundu. Senegal tarafının da Türkiye'yi eylül sonunda ziyaret edeceklerini belirten Şahin, "Ardından da tekrar biz gideceğiz. Senegal bu coğrafyanın önemli ülkelerinden biri. Kültürel varlığı, madenleri, enerji yatakları, tarım ürünleri ve turizmi Türkiye için çok önemli. Biz Senegal'e yeni yeni girmeye başladık ama gelecekte çok önemli bir partnerimiz olacak. Bunun için iki taraf da büyük heves duyuyor. Biz de bunu hayata geçirmek için uğraşacağız" şeklinde konuştu. Şahin, Eximbank ve TİKA'nın Senegal'deki yatırımlarının devamını istediklerini, bu konuda TİKA ve Eximbank'ı ziyaret edeceklerini kaydetti.
'ERDOĞAN SEVGİSİNİ GÖRDÜK'
Senegal halkı, yönetimi ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve sempati duyduğunu anlatan Şahin, "Cumhurbaşkanımızın ismi Tayyip Erdoğan dediğinizde akan sular duruyor. Türk halkına karşı büyük ilgi duyuyorlar ve iki kardeş halk olduğumuzu ifade ediyorlar. Samimi yaklaşıyorlar. Senegallilerin gözünde iki lider var; biri Senegal Devlet Başkanı, diğeri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sokakta gördüğümüz tüm vatandaşlar Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletiyor. Bu sempati hem bizim orada ticaret yapmamızı hem de FETÖ'nün oradaki yapılanmasını ortadan kaldırmamızı mümkün hale getiriyor" şeklinde konuştu. Şahin, "Yapılan her türlü dezenformasyona rağmen Afrika'da ve özellikle Senegal'de Erdoğan sevgisi nedeniyle yapılacak hiçbir manipülasyon ve operasyon hayata geçirilemiyor. Bunun için çok şanslıyız" ifadelerini de kullandı.