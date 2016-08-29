FETÖ’ye karşı ilk cephe Senegal

Afrika’da FETÖ yapılanmasına karşı ilk hamle Senegal’den geldi. Ülkede 15 civarında okulu olan FETÖ’ye karşı DEİK bir gezi düzenleyerek örgütün kirli yüzünü Senegalli işadamlarına ve yöneticilerine aktardı

Afrika'da okulları ticarethane, müdürleri ise ticari ataşe gibi çalışan FETÖ'nün bu yapılanmasına karşı yürütülen savaşta iş dünyası da adımlar atmaya başladı. SABAH'ın geçtiğimiz hafta Türkiye gündemine getirdiği FETÖ'cü TUSKON'un yapılanmasına karşı ilk hamle Senegal'den geldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin, Senegal'de bulunan 15 civarındaki FETÖ okulunun bu ülkede faaliyetine devam ettiğini, yaptıkları temaslar sonunda Senegal yetkililerinin, gereken tedbirlerin alınacağını aktardıklarını bildirdi.

ALMANYA'DAN GEÇ GELEN İTİRAF