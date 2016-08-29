Otokar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın talebi üzerine, ana yüklenicisi olduğu ALTAY tankının seri üretimi için en son teklifini verdi.

Otokar açıklamasına göre, Otokar, Savunma Sanayii Müsteşarlığından gelen talep üzerine, ana muhabere tankı ALTAY'ın seri üretimi için son teklifini sundu.

Projede ana yüklenici olarak görev alan Otokar, sadece kendisine yapılan davet üzerine ALTAY tankı için ilk seri üretim teklifini de geçtiğimiz ocak ayında Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na vermişti.

ALTAY'ın seri üretimi için Otokar'ın sunduğu bu son teklif, 250 adet ALTAY'ın seri üretimi ve bunların entegre lojistik destek faaliyetlerini kapsıyor.

Teklifle birlikte en son teknoloji ürünü alt sistemlere sahip ALTAY tankının vakit kaybetmeden seri üretim çalışmalarının başlaması ve modern ana muharebe tanklarının bir an önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor.

"ALTAY'IN TÜM TASARIM VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE AİT OLACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, projenin hızla hayata geçirilmesinin ardından Türkiye'nin kendi ana muharebe tankına sahip olacağını belirtti.

Türk savunma sanayisine yeni teknolojiler ve yetenekler kazandıran ALTAY ile savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın önemli ölçüde azalacağını aktaran Görgüç, "ALTAY'ın tüm tasarım ve fikri mülkiyet hakları, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olacak. Milli ana muharebe tankımız için, yüzde 100 milli sermayeye sahip bir üretici olarak insan kaynağımız, deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve teknolojimizle üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İLK TANKLARI ÇIKARACAK PROGRAMI YAPTIK

Görgüç, ALTAY tankının konsept tasarımını ve prototip üretimini yaptıklarını ve testlerini başarıyla sürdürdüklerini bildirdi. Bu dönemde ayrıca seri üretim dönemi için tüm altyapı gereksinimlerinin ve hat planlamalarını çalıştıklarını dile getiren Görgüç, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı'ndan ana muharebe tankı üretimi için gerekli olan üretim izin belgesini aldık. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte düğmeye basılarak en kısa zamanda hattan ilk tankları çıkaracak şekilde üretim programımızı yaptık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 250 adet ALTAY'ın 5 yılda imalatına ek olarak; ihracat potansiyeli, mayın temizleme, kurtarıcı, istihkam tankı gibi türev ve tamamlayıcı araç ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, yıllık uygun bir kapasite planlaması yaptık. Bu şekilde Savunma Sanayii Müsteşarlığının veya diğer dost ve müttefik ülkelerin her türlü talebini karşılayabilecek, esnek bir üretim programına sahip olmayı hedefledik."

Otokar tasarımı ve üretimi olan araçların ağırlıklı olarak NATO ve Birleşmiş Milletler güçlerinde kullanıldığını belirten Görgüç, ALTAY'ın Türkiye'ye yeni ihracat fırsatları da yaratacağına işaret etti.

Görgüç, "Seri üretimin başlamasını takiben ALTAY'ın farklı ülkelerden de talep göreceğine, hatta dost ve müttefik ülkelerin projeye katılması ile farklı coğrafyalarda da üretim olanaklarının önünün açılacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.