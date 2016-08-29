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Rus tur operatörleri, tatil paketi hazırlıklarına başladı

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 11:01
Rus tur operatörleri, Türkiye tatil paketi hazırlıklarına başladı
Rus tur operatörleri, Türkiye tatil paketi hazırlıklarına başladı

’daki tur operatörleri, charter uçuşların tekrar serbest bırakılmasının ardından ’ye tur paketi satışları için hazırlıklarına başladı.

Açıklamada, tatil sezonunun bitmek üzere olduğuna işaret edilirken, bu nedenle eylül ve ekim aylarındaki Rus turist akışının nispeten az olmasının beklendiği kaydedildi.

PAKET MALİYETLERİ DÜŞECEK

Charter uçuşların tekrar başlamasıyla tur paketi maliyetinin yüzde 20 ila 30 arasında düşeceğinin belirtildiği açıklamada, tur paketi fiyatları konusunda Türk otellerin yaklaşımının da önemli olacağına işaret edildi.

YASAK KALKTI

Rus hükümeti dün aldığı kararla, uçak krizinin ardından getirilen ile charter uçuşlarına yönelik yasağı kaldırmıştı.

RUSYA, TÜRKİYE'YE CHARTER UÇUŞ YASAĞINI KALDIRDI RUSYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERDE BEYAZ SAYFA AÇILDI CHARTER YASAĞI KALKTI KAYBIN %15’İ GELECEK

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