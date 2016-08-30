FETÖ’ye 4 koldan operasyon

FETÖ’ye finans desteği sağlayan iş dünyasına yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir, Kahramanmaraş ve Kayseri’de çok sayıda kişi gözaltına alındı. Abdullah Büyük’ün 5 şirketine daha kayyum atandı. Türk Telekom’da 89 yeni gözalt kı ararı alındı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ-PDY) finansal destek sağlayan iş dünyası ile örgütle bağlantısı bulunan bazı şirket çalışanlarına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Başta İzmir ve Kahramanmaraş olmak üzere çeşitli illerde yürütülen soruşturmalarda örgüte destek sağlayan çok sayıda kişi gözaltına alındı.



BÜYÜK'ÜN 5 ŞİRKETİNE DAHA KAYYUM

FETÖ/PDY'ye himmet adı altında finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanarak iade edilen Abdullah Büyük'ün 5 şirketine daha, Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyum atandı. Hakimlik, Kaynak Holding ve bağlı şirketlere atanan kayyumlar işadamı İmran Okumuş, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük'ün kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kayyum atanan şirketler, Enkay, Fins, Ölçü, BS ve Dijital Arıtma Teknolojileri oldu. Büyük'ün daha önce de MCS Taşımacılık, İsim Tescil ve FBS şirketlerine kayyum atanmıştı. Büyük'ün nikahsız yaşadığı eşi Gülşen K.'nin de MCS'nin ortağı olduğu ortaya çıktı.



TELEKOM'DA 89 YENİ GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Telekom yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 89 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Şüphelilerin 60'ı gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ev-iş yerlerinde aramalar yapıldı. Şüphelilerin takibe takılmadan aralarında iletişimi sağlamak için cep telefonu uygulaması Bylock'u kullandıkları tespit edildi. FETÖ'nün Türk Telekom'daki yapılanmasına ilişkin olarak daha önce 11 kişi tutuklanmıştı.



KAMİL KARAKAŞ TESLİM OLDU

İzmir'de haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 7 işadamından biri olan kuyumcu Kamil Karakaş adliyeye gelip teslim oldu. Karakaş'ın yanı sıra Remziye Aras ve Nurettin Bilgi de cezaevine gönderildi. Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay da tutuklanırken, üç işadamı Metehan Kavuk, Ruhi Ünalan ve Hami Çatalyürek aranıyor.