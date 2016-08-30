Türkiye ve Rusya'dan kritik toplantı!

Gazprom'dan yapılan açıklamada, yarın Türk yetkililerle Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı projesinin nasıl canlandırılabileceğinin konuşulacağı bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi

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Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, şirket yetkililerinin yarın, Türkiye'de Türk Akımı projesinin canlandırılmasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

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"Bu görüşmeler zaten fiilen yapılıyor. Süreç Türkiye Ekonomi Bakanı (Nihat Zeybekci) ile Rusya Enerji Bakanı'nın (Aleksandr Novak) görüşmesiyle başladı. Projenin canlandırılmasıyla ilgili mutabakata varıldı" diyen Medvedev, "Yarın içinse Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in Türkiye'yi ziyaret etmesi ve burada Türk meslektaşlarıyla bir araya gelmesi planlanıyor. Ben de Türkiye'ye gitmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

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