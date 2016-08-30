Uzun bayram tatili turizmcilerin yüzünü güldürecek

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerinde artan rezervasyonlar turizmcileri memnun etti

YÜZDE 100 DOLULUK BEKLENİYOR

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin Kurban Bayramında yüzde 100 doluluğa ulaşacağı tahmin ediliyor.



Denizi, güneşi, kumsalları, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihi geçmişiyle ilgi çeken Muğla'da, turistik merkezlerde Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen yerli turistler için Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalyan, Akyaka ve Datça'da tekne turlarından antik kent ve doğa gezilerine, yöresel lezzet turlarından sportif faaliyetlere birçok gezi programının da organizesi yapılıyor.



Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla sahil bölgelerine yerli turistler tarafından yoğun talep olduğuna dikkati çekti.

RAMAZAN BAYRAMINDAN DAHA FAZLA...



Muğla ve ilçelerindeki çoğu otelin açık olduğunu ve bayram için hazırlıkların tamamladığını belirten Çelik, "Ramazan Bayramında beklenilenin üzerinde bir doluluk yaşadık. Otellerimiz yılın yüzde 30'luk kısmını bu dönemde karşıladı. Kurban Bayramı tatilinde daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz." dedi.



Turisttik tesislerin plan ve programlarını Kurban Bayramına göre yaptıklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Çelik, "Daha önce müşteri planlaması yapan nitelikli otellerin hiçbiri problem yaşamıyor. Bu nedenle birçok otelimiz şu an dolmuş durumda. Hatta rezervasyon yaptırmayanlar bölgede kalacak yer bulamıyor." ifadesini kullandı.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM



Muğla'nın bünyesindeki turizm merkezleri ile çok özel bir bölge olduğuna değinen Çelik, turizm amaçlı tüm sportif faaliyetlerin, dalma, yamaç paraşütü, rafting ve safari gibi alternatif etkinliklerin Muğla'da yapılabildiğini, bu durumun da kenti daha cazip hale getirdiğini söyledi.



Çelik, bayram tatilin 9 gün sürmesinin turizmcileri mutlu ettiğine işaret ederek, yerli ve yabancı tatilcilerin bayram tadında bir tatil geçirmesi için tüm hazırlıkları yaptıklarını belirtti.



DOLULUK ŞU ANDA YÜZDE 90



Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ise iç pazarda Bodrum'da bayram satışlarının çok iyi olduğunu belirtti. Özyurt, şunları kaydetti:



"Bu bizi çok mutlu etti. 4 gündür de rezervasyon artışları yaşanıyor. Daha önceden de Kültür ve Turizm Bakanımız tatil süresinin 9 güne çıkacağını ifade etmişti. Hükumet de açıklayınca Kurban Bayramında bütün turizm kentlerinin yüzünün güleceğini düşünüyorum. Şu anda rezervasyonlar bunu gösteriyor. Şu anda yüzde 90 oranında doluluk görünüyor. Daha önümüzde bir kaç gün var. Ben tahmin ediyorum ki bayramda Bodrum yine yüzde 100 doluluğa ulaşacaktır."