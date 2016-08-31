5 günde 5 bin başvuru

İndirim kampanyalarından bugüne kadar 113 bin 85 kişinin faydalandığını söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyasına vatandaşımız yoğun ilgi gösterdi. 5 günde 5 bin kişi başvuruda bulundu” dedi

Yaptığı indirim kampanyalarıyla 113 bin 85 alıcıyı konut ve işyeri sahibi yapan TOKİ'nin, bu yıl uygulamaya koyduğu yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi geldi. 22 Ağustos'ta başlayan kampanyaya başvurular 5 günde 5 bini aştı. TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, kampanyalardan bugüne kadar 113 bin 85 alıcının faydalandığını belirterek, "Yüzde 20 indirim kampanyamıza yoğun ilgi geldi. 5 günde 5 bini aşkın başvuru yapıldı" dedi. 113 bin 85 konut ve işyeri sahibinin 4 milyar 427 milyon TL ödeme yaptığını belirten Turan, şöyle devam etti: "Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz yüzde 20 indirim kampanyasından 33 bin vatandaşımız faydalandı. 33 bin vatandaşımız 1.4 milyar borcunu kapatıp tapusunu aldı. Bu yıl başlattığımız kampanyadan ise yaklaşık 175 bin vatandaşımız yararlanabilecek."



Son başvuru tarihi 30 Eylül

İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcılarının 30 Eylül'e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini ifade eden Turan, "Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.



12 ay sınırı kondu

Başkan Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğinin de altını çizdi. Turan şöyle devam etti: "Kampanyamızdan, satışları 2013 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2013 yılı sonuna kadar başlamış konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmedi."



Faizler inmeli

Turan, bu yılki kampanya hakkında beklentilerini ise şu şekilde aktardı: "Bu yıl uygulamaya koyduğumuz indirim kampanyamızdan beklentilerimiz için iki şey çok önemli. Birincisi moral motivasyon. Bir diğeri ise bankaların faizinin belli oranda olması... Bir hafta önce banka faizleri 1.06 civarındaydı. Bankalar geçen hafta itibarıyla indirime gittiler. Bu önemli bir adımdır. Ama faizlerin 120 ayda da 0.90 civarına gelmesi gerekir. Vatandaşlarımızla diyalog içerisinde olan, kamu biriminin başında olan biri olarak banka genel müdürlerimizden de yönetim kurullarından da isteğimizdir. Faizlerin 120 ayda 0.90'ın altına gelmesi gerekir."