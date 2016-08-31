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Gazprom heyeti 'da

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 15:33 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 15:49
Gazprom heyeti İstanbul'da
Gazprom heyeti İstanbul'da

ve Tabi Kaynaklar Bakanı Gazprom CEO'su ile 'da görüşecek.

BAKAN ALBAYRAK İLE GÖRÜŞECEKLER

Rusya'dan gelen Gazprom heyeti ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüşecek. Rus heyetinin başında Gazprom CEO'su Alexey Miller olacak.

TÜRK AKIMI MASADA

Görüşmenin önemli başlıkları arasında rafa kaldırılan Türk Akımı projesi ve ilişkilerin yeniden düzeltilmesinden sonraki süreç yer alacak.

Gazprom heyeti İstanbul'da

GAZPROM’DAN TÜRKİYE ZİYARETİ "PETROL BULURSAK İLK BEN AÇIKLAYACAĞIM" "TÜRK AKIMI" İNŞAATI 2019'DA BAŞLAYABİLİR

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