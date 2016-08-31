Gazprom heyeti İstanbul'da

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Gazprom CEO'su ile İstanbul'da görüşecek.
BAKAN ALBAYRAK İLE GÖRÜŞECEKLER
Rusya'dan gelen Gazprom heyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde görüşecek. Rus heyetinin başında Gazprom CEO'su Alexey Miller olacak.
TÜRK AKIMI MASADA
Görüşmenin önemli başlıkları arasında rafa kaldırılan Türk Akımı projesi ve ilişkilerin yeniden düzeltilmesinden sonraki süreç yer alacak.GAZPROM’DAN TÜRKİYE ZİYARETİ "PETROL BULURSAK İLK BEN AÇIKLAYACAĞIM" "TÜRK AKIMI" İNŞAATI 2019'DA BAŞLAYABİLİR