Keçiören Metrosunda test sürüşü başlıyor

Başbakan Binali Yıldırım Keçiören Metrosu'nun test sürüşü töreninde konuşuyor.

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SONA YAKLAŞILDI

Yıldırım'ın talimatı üzerine çalışmalarına hız verilen Keçiören Metrosu'nda sona yaklaşıldı. Başbakan Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Keçiören arasında 9,2 kilometre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu bulunan Keçiören Metrosu'nda bugün test sürüşü gerçekleştirecek ve incelemelerde bulunacak. Yıldırım ayrıca, Keçiören Belediyesi önünde halka hitap etti.

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

"ÜZGÜNÜM BU ARZUYU YERİNE GETİREMEYECEĞİZ"

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, "Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

1,5 SAATLİK YOLCULUK 16 DAKİKAYA DÜŞECEK

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığındaKeçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.