THY'den Moskova'ya uçuş rekoru

Türk Hava Yolları, Moskova'ya uçuş sayısını günde 11 sefere çıkararak THY'nin yurt dışında bir günde en fazla uçtuğu nokta oldu.

THY KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan krizi avantaja çeviren Türk Hava Yolları (THY), Ankara, Antalya ve İstanbul'dan Moskova'ya gerçekleştirdiği sefer sayılarını arttırarak bir günde Moskova'ya gerçekleştirdiği karşılıklı uçuş sayısını 11'e yükselterek yeni bir rekora imza attı.

Rusya'da Türkçe yayınlanan Gazetem gazetesinde yer alan habere göre Moskova'nın en büyük havaalanlarından Vnukovo Havaalanı'na İstanbul'dan günlük 3, Antalya'dan 6 uçuş ve Ankara'dan da haftada 2 uçuş gerçekleştiren THY'nin Vnukovo uçuş tablosunda haftanın iki günü 11 kez THY'nin adı yazıyor.

CHARTER SEFERLERİ HENÜZ BAŞLAMADI

Charter seferleri iznin çok geç verilmesi ve henüz charter uçuşlarına başlanmamasını fırsata çeviren THY, Türkiye-Rusya krizi süresince yaşanan yolcu kaybını çok kısa sürede telafisini yapıp artıya geçti. Özellikle Antalya'ya çok hızlı bir biçimde organize olarak günlük sefer sayısını 6'ya çıkaran THY'nin önümüzdeki günlerde Antalya'ya bir sefer talebi daha olduğunu ve günlük sefer sayısının 7'ye yükseleceğini belirten Vnukovo Havaalanı yetkilileri de yaşanan bu trafikten son derece memnun.

Rusya'dan toplam on şehirden Türkiye'ye karşılıklı sefer düzenleyen THY, Moskova haricinde St. Petersburg, Kazan, Ufa, Eketerinburg, Stavrapol, Astrahan, Soçi, Rostov ve Novosbirsk'e uçuş gerçekleştiriyor.