Ünlü tekstilciye himmet baskını

Tekstilcilerin mütevellisi olduğu iddia edilen Özilhanlar Tekstil’in sahibi Ziya Zambur’un evine himmet baskını yapıldı. Evin banyosunda servet çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla işadamlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da örgüte himmet topladığı iddia edilen bazı şüphelilere ait adreslere baskın yapıldı. 'mütevelli' iddiası İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım yataklık yapan, himmet adı altında para topladığı ileri sürülen ve ilçedeki tekstilcilerin 'mütevellisi' oldukları yönünde bilgi alınan şahıslara operasyon başlattı.

SERVET ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesindeki operasyon kapsamında, şüpheliler arasında bulunan Özilhanlar Tekstil'in sahibi Ziya Zambur'un ikâmetinde yapılan aramada adeta bir servet ele geçirildi. İşadamının evinin banyo kapısı arkasında asılı 2 poşet içerisinde 630 bin dolar, ikâmetteki çelik kasa içerisinde 1 milyon 14 bin dolar, 75 adet burma bilezik, 103 tane Cumhuriyet Ata Lira, 5 çocuk bileziği, 12 altın bileklik, 2 gerdanlık, 8 çeyrek ve 1 yarım altın ve 7 yüzük ele geçirildi. Suç delili olarak el konulan ve himmet parası olduğu değerlendirilen para ve altınlara el konuldu.