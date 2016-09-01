3. havalimanı metrosunu bakanlık yapacak

İstanbul'da yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

3. havalimanının raylı sistem bağlantılarını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapacak.Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE O HATLAR



Buna göre, yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları olacak Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ile Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları, Bakanlıkça yapılacak.

3 HAVALİMANI METRO HATTI İSTASYONLARI

1.ETAP

- Gayrettepe

- Kağıthane

- Kemerburgaz

- Göktürk

- İhsaniye

- 3. Havalimanı-2

- 3. Havalimanı-1

2. ETAP

- Arnavutköy-1

- Arnavutköy-2

- Kayaşehir-Metrokent

- Olimpiyatköy

- Halkalı Stadı

- Halkalı