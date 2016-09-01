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3. havalimanı metrosunu bakanlık yapacak

  • AA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 10:09 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 10:27
3. havalimanı metrosunu bakanlık yapacak
3. havalimanı metrosunu bakanlık yapacak

'da yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları, tarafından yapılacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

3. havalimanının raylı sistem bağlantılarını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yapacak.Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İŞTE O HATLAR

Buna göre, yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları olacak Gayrettepe- Yeni Havalimanı ile Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları, Bakanlıkça yapılacak.

3 HAVALİMANI METRO HATTI İSTASYONLARI

1.ETAP
- Gayrettepe
- Kağıthane
- Kemerburgaz
- Göktürk
- İhsaniye
- 3. Havalimanı-2
- 3. Havalimanı-1

2. ETAP
- Arnavutköy-1
- Arnavutköy-2
- Kayaşehir-Metrokent
- Olimpiyatköy
- Halkalı Stadı
- Halkalı

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