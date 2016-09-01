Denizli'de ihracat rekoru

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ağustos ayında 267 milyon 98 bin dolar ihracat gerçekleştiren Denizli'nin, sadece 2016'nın değil, son 21 ayın en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladığını söyledi.

Keçeci, ağustos ayı ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı verilere göre Türkiye ihracatının, aylık bazda Ağustos 2016'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 11 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, ilk 8 aylık ihracatın ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 92 milyar 652 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Ocak-Ağustos 2016 döneminde Türkiye ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilediğini, Denizli ihracatının yüzde 7,23'lük artış yakalamasının yüzleri güldürdüğünü ifade eden Keçeci, şu değerlendirmede bulundu:

"Ocak-Ağustos 2016 döneminde Denizli ihracatı, yüzde 7,23 artış göstererek Türkiye'deki artış oranının da üstüne çıktı. Böylece Türkiye ihracatına olumlu katkı yapan Denizli, Türkiye ihracatının amiral gemilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Yılın ilk 8 ayında geçen yıla göre Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 3,1'lik düşüş gözlemlenirken, aynı dönemde Denizli ihracatında yüzde 7,23 artış sağlanması Denizli'nin ihracat gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu yılın ağustos ayında 267 milyon 98 bin dolar ihracat gerçekleştiren Denizli, sadece 2016'nın değil, son 21 ayın en yüksek aylık ihracat rakamını yakalamış oldu. Kapasite kullanım oranları, enerji sarfiyatları gibi verileri değerlendirdiğimizde bu artışın geleceğini bekliyorduk ancak bu kadar iyi bir rakam beklemiyorduk."

Hedefin 300 milyon dolar eşiğini aşmak olduğuna işaret eden Keçeci, şöyle dedi:

"Denizlili sanayiciler kapasitelerinin yüzde 85'in üzerinde yani tamamına yakınını kullanmaktadırlar. Fabrikalarımızın suyunu sıksanız mevcut kapasiteyle yapabileceğimiz aylık 300 milyon dolarlık ihracattır. Denizli'deki yatırımın önünün açılması gerekiyor. Bu nedenle biz Denizli Sanayi Odası olarak şu anda hemen hemen tüm mesaimizi yeni üretim alanları yaratmak için harcıyoruz. Eğer bu çabalarımız boşa gitmez de yeni bir yatırım dalgası yaratabilirsek Denizli'nin ihracatta ilk 5'i zorlayacağını düşünüyorum. Bunun istihdam ve genel anlamda ekonomiye yansımalarının çok olumlu olacağını düşünüyorum."