FETÖ’den TÜBİTAK’a milyonluk hortum

TÜBİTAK’ta yuvalanan FETÖ, milyonlarca lirayı hortumlamış. Destek alacak firmaları MİT ve MASAK’a soracaklarını söyleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Ergin, “FETÖ’ye karşı sivil asimetrik harp veriyoruz” dedi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), TÜBİTAK'ın her yıl sanayicilere aktarılan yüz milyonlarca liralık teknoloji ve yenilik desteğini örgüte akıtmış. TÜBİTAK'ta binden fazla FETÖ üyesi işten atılırken, bundan sonra destek alacak şirketler de MİT ve MASAK'tan araştırılacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Arif Ergin, kurumdaki FETÖ yuvalanması ve yeniden yapılanma sürecini SABAH'a değerlendirdi.

SİVİL ASİMETRİK HARP: 15 Temmuz'a kadar şirketlerin yanına FETÖ üyesi diye yazamıyorduk. Bunlar da bu durumu kullanıyorlardı. Türkiye PKK terörüyle askeri olarak asimetrik harbi öğrendi. Biz de FETÖ ile sivil asimetrik harbi öğrendik. Biz kurallar, kanunlar çerçevesinde hareket etmek zorundayız, onlar ise ahlaksızca, yalan ve sahtekarlıkla vurabiliyorlar.

PARANIN YANINDA: TÜBİTAK'ta FETÖ'nün stratejik ve finansal alanlarda yapılanması doruk noktaya ulaşmış. Paranın olduğu yerde mutlaka FETÖ de var. Bu nedenle TÜBİTAK'ın, bilim ve teknolojiyi desteklemek için her yıl milyarlarca lira bütçe ayırdığı bilim insanı, Ar-Ge, yenilikçi sanayiciyi destek mekanizmalarına örümcek ağı gibi yerleşmişler. Her yıl devlet, teknoloji ve yenilik desteği (TEYDEB) kapsamında sanayiciye yaklaşık 1 milyar TL para aktarıyor. Bu paranın en az 200 milyonu FETÖ'cü firmalara sistematik akmış. Biz bu musluğu kestik.

BUKALEMUN GİBİLER: 2015'e kadar TUSKON üyesi şirketlere en az 200 milyonluk destek aktarılmış. 15 Temmuz'dan sonra emniyet ile sakıncalı, FETÖ bağlantılı şirketlerle ilgili özel bir çalışma yürütüyoruz. FETÖ 30 yıllık bir dava. 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ bağlantılı şirketler bir anda ortadan kalktı. Yerine yeni ticari sicil ile başka şirketler kuruldu. Daldan dala atlayan, bukalemun gibi bir yapı var. Sadece TUSKON üyesi şirket olması yeterli değil başka takip mekanizmaları kurulmalı.

İSTİHBARAT SORGUSU: Sanayi desteklerinde, firmaları, şahısları, hakemleri emniyetin istihbarat birimlerine soracağız. TÜBİTAK istihbarat kurumu değil, biz projeye bakarız. Emniyete firmanın sahibi kim, kimlerle para ilişkileri var, devleti için sakıncalı mı diye sorduğumuzda, buna MASAK bakabilir. Kişilerle ilgili sorgulamayı da MİT, emniyet kim yetkili ise onun yapmasını istiyoruz.

BURSLAR VE DESTEKLER ÇEKİLECEK

YÖK ve emniyetten gelen istihbaratlar doğrultusunda akademisyenlere ve FETÖ ile ilişkili firmalara verilen burs ve destekler geri çekilecek. Bu firmaların anlaşmaları tek taraflı mücbir sebeplere dayanılarak fesih edilecek. FETÖ ve benzeri yapıların sistemde yeniden yapılanmaması için özel bir hakem seçim sistemi kurulacak. Buna göre tüm destek birimlerindeki hakem sistemini tek bir havuzda birleştirilecek. Hakemleri uzman değil sistem seçecek. Hakem havuzu Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Her hakeme sınırlı sayıda proje verilecek. Hakemlerin karnesi tutularak verdikleri kararlar değerlendirilebilecek

KURUMDA TÜM AKTÖRLERİ ELE GEÇİRMİŞLER

TÜBİTAK'ın verdiği desteklerdeki kör noktalara ulaşmışlar. Bir firmanın destek alabilmesi için uzman, hakem, danışma ve yürütme komitesine nüfuz etmeniz gerekiyor. Burada hakemler kilit noktada. Hakemleri uzmanlar seçiyor ama uzmanın yetkisi yok. Sonuçta herkes birbirini suçluyor. FETÖ üyesi akademisyene profesörlük yolu açıyorlar. Sonra bu akademisyeni hakem yapıp istedikleri projeyi onaylatıyorlar. 5 bin kişilik TÜBİTAK'ta şuana kadar FETÖ ile ilişkili 800 kişi çıktı. Toplamda eylül sonuna kadar bin 100 kişiyi çıkarmış olacağız. Amirinin değil, abisinin dediğini yapanlarla çalışmayacağız.