İhracat rakamları son 28 ayın rekorunu kırdı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28 ay sonra en yüksek ihracat artışını açıkladı.

YÜZDE 6,9 ARTTI!

TİM'in Ağustos ayı verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6,9 artışla 11 milyar 157 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın 8 aylık sürecinde de 2015'in aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 92 milyar 652 milyon dolar ihracat yapıldı.

İHRACATTA REKOR!

28 ay sonra en yüksek ihracat artışını açıkladı.

Giresun'da fındık ihracat sezonunun açılışının da yapıldığı törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat artışından dolayı büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Büyükekşi, "Önümüzdeki dönemde, AB ülkelerine ve Kuzey Amerika'ya ihracatımızın daha yüksek oranlarda artmasını bekliyoruz" diyerek ihracatta artış trendinin süreceğine vurgu yaptı.

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