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Rusya 'de eğitim yasağını da kaldırdı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 11:46 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 11:49
Rusya Türkiye'de eğitim yasağını da kaldırdı
Rusya Türkiye'de eğitim yasağını da kaldırdı

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Uluslararası Departman Başkanı Nikolay Toyvonen, Rusya ve arasındaki uçak krizinin ardından Rus öğrencilerin 'ye eğitim almaları için gitmelerine getirilen yasağın kaldırıldığını bildirdi.

EĞİTİM SINIRLAMASI KALDIRILDI

Rusya Eğitim Bakanlığı'nın uluslararası departmanının direktörü Nikolay Toyvonen demecinde, "Bir süredir öğrencilerimizin 'ye gitmesine yönelik bazı sınırlamalar vardı. Bunun nedeni onların güvenliğini garanti edemiyor olmamamızdı. Fakat artık turistler için charter uçuşlara izin verildi. O nedenle artık (eğitim için) böyle bir sınırlama da yok" dedi.

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