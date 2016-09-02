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Açıklama geldi sert düştü!

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 15:42 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 15:45
Açıklama geldi dolar sert düştü!
Açıklama geldi dolar sert düştü!

'de dışı istihdam Ağustos'ta 151 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 4.9'da kaldı. Bu veri sonrası 2,96 liranın üzerinde olan /TL kuru 2,94'lü seviyelere kadar çekildi

, verisinin ardından geriledi. ABD'de dışı istihdam ağustosta 151 binle beklentilerin altında arttı. İstihdam artışının 180 bin olması bekleniyordu.

Veri öncesinde 2,96 sınırında işlem gören dolar 2,95'in altına kadar geriledi. Kur en düşük 2,9425'i gördü.

Verinin beklentilerin altında kalması Fed'in faiz artışının yakın olmayabileceği mesajını verdi. Bu da Türk Lirası'nı dolar karşısında güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son dönemde bu yıl içinde faiz artırımı yapılabileceğine işaret eden açıklamaları sonrası tarım dışı istihdam verisi önem kazanmıştı.

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