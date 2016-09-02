Bunu yapanın borcu 4'te 1'e inecek!

SGK, bildirgeleri zamanında vermeyene kestiği idari para cezasında ciddi indirim yapacak. 1010 liralık idari para cezası, ana parayla birlikte 6 yılda 2.495 liraya çıkarken, peşin ödemek isteyenlerin borcu 631 liraya düşüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işe giriş ve işyeri bildirgesi gibi bildirge ve belgeleri zamanında kuruma vermeyenlere ilişkin idari para cezaları uyguluyor. Çıkarılan yasayla bu cezalar için önemli bir ödeme kolaylığı sağlandı. Örneğin 2008'in haziran ayında bin 10 lira idari para cezasına çarptırılan bir mükellefin borcu, gecikme zammıyla birlikte bugün 2 bin 495 liraya ulaşıyor. Yasa sayesinde bu borcun anaparası yarıya (505 TL) indirilecek. Bir yılda ödemeyi seçen kişiye gecikme zammı yerine 252.50 TL enflasyon farkı ve 34.09 TL vade farkı uygulanacak. Böylece ödenecek borç 2 bin 495 liradan 791.59 TL'ye düşecek. Eğer ödemeyi taksitle değil peşin olarak yaparsa bu durumda enflasyon farkıyla hesaplanan tutar da yarıya indirilecek. Mükellef, 631.25 TL ödeyerek borcundan kurtulacak. Ödenecek borç tutarı 4'te 1'e inecek.

PEŞİN ÖDEYENE % 50 İNDİRİM

Prim borcunun hesabında ise ceza aslı açısından fark var. Prim borcunda ceza aslının yarısı değil tamamı alınacak. Bu durumda aynı süre ve tutar için peşin ödemede borç 1.136 lira, 1 yılda ödeyeceklerde ise 1.296 lira olacak. Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle gecikme faiz ve cezaları Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak yeniden hesaplanacak. Hesaplanan bu tutarı en geç 2 Ocak 2017'ye kadar ödeyenlerin gecikme faiz ve cezasından kaynaklı borçlarının yarısı silinecek. Taksitli ödemelerde ise bu indirim uygulanmayacak. Anapara ve gecikme için hesaplanan tutarlara taksit sayısına göre katsayı uygulanarak ödenecek vade farkı belirlenecek. Bir yılda 6 eşit taksitte ödemeyi seçenlerin borcu 1.045 ile çarpılacak. Kademeli artışla 3 yılda 18 taksitte ödeyeceklerin bin lira borcu bin 150 lira olarak tahsil edilecek.

İLK 2 TAKSİTİ AKSATMAYIN

Habertürk'te yer alan habere göre, önceki borç yapılandırmalarından farklı olarak bu defa, ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi koşulu getirildi. İlk iki taksiti ödemeyenler, yeniden yapılandırma haklarını kaybedecekler. Önceki yapılandırmalarda bir yıl içinde iki taksiti zamanında yatırmayanlar haklarını kaybediyordu. Bunda ise zamanında ödenemeyen bir veya iki taksitin yıl sonuna kadar yatırılması halinde hak kaybı olmadan yapılandırma uygulaması devam edecek. Bir yılda ikiden fazla taksiti aksatanların ise yapılandırması bozulacak.

KAZA VE HASTALIK KAPSAM DIŞI TUTULDU

İş kazası ve meslek hastalığından doğan borç kapsam dışı tutulurken şu borçlar taksitlendirilebilir:

-2016 Haziran ayı itibarıyla ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi.

-İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi.

-SGK tarafından tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı.

-30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş inşaatlar için eksik işçilik tutarı üzerinden prim ödemeleri.

-İdari para cezaları.

-GSS prim borçları.

KAMU İŞÇİLERİNE BAYRAM ÖNCESİ 1 MAAŞ İKRAMİYE

Kamuda çalışan işçilere, Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun, kamuda çalışan işçilere ikramiye ödenmesine ilişkin kararını onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu işçilerine verilecek bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Eylül'de ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısının ödemesi ise 26 Aralık tarihinde yapılacak.