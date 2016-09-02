FETÖ bağlantılı şirketler TSMF'ye devredilecek

Dün Olağanüstü hal kapsamında dün yayımlanan kanun hükmünde kararnameye (KHK) göre "terör örgütlerine" aidiyet veya irtibat nedeniyle şirketlere atanan kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. kanun hükmünde kararnameye (KHK) göre 'Terör örgütü' bağlantılı şirketler TSMF'ye devredilecek.

FİRARİ FETÖ'CÜ İPEK GRUBUNA DA TMSF'YE

Halka açık şirketlerin kayyum atanmış başlıcaları arasında hükümetin "terör örgütü" olarak nitelediği Fethullah Gülen cemaati ile bağlantılı Koza Altın, Koza Madencilik ve İpek Doğal Enerji yer alıyor.

TÜM YETKİLER TMSF'DE



Resmi Gazete'de dün gece yayımlanan 674 sayılı KHK'ya göre TMSF,"şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, diğer sorunları veya piyasa koşulları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda" şirketlerin veya şirket varlıklarının satılmasına veya feshine karar verebilecek.



Yine KHK'ya göre kayyum yetkisinin TMSF'ye hakim kararıyla devredilmesinin ardından kayyumların görevi sona erecek.

HİMMETİ MADENLERDE AKLAMIŞLAR

İPEK, SATMADIĞI GAZETEYİ SAHTE FATURALARLA ŞİŞİRMİŞ

KOZA GRUBU YÖNETİM KURULU PAYLARINA İHTİYATİ TEDBİR KONDU

AKIN İPEK: FETÖ İLE BAĞLANTIM YOK

ESKİ KOZA ALTIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HİSSESİNE TEDBİR KONULDU