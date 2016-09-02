FETÖ ve tetikçilerinin mal varlığına el koyuldu!

FETÖ soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen ile işadamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konuldu

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Alınan bilgiye göre mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 248. maddesi gereğince, davanın firari sanıklarının Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını kararlaştırdı.

CMK'nın 248. maddesinde yer alan "Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi" kapsamında alınan el koyma kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Noterler Birliğine gönderildi.

Mahkeme, davanın 7 sanığının taşınır ve taşınmazlarına ise tedbir kararı verdi.

CMK'nın 248. maddesinde "Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. El koyma ve kayyım atama kararı müdafine bildirilir." hükmü yer alıyor.

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Mal varlıklarına el konulmasına karar verilen sanıklardan bazıları şunlar:

"Fetullah Gülen, Ahmet Kurucan, Abdulletif Tapkan, Abdullah Aymaz, Şerif Ali Tekalan, Önder Aytaç, Osman Hilmi Özdil, Necdet İçel, Necdet Başaran, Naci Tosun, Mehmet Hanefi Sözen, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, İrfan Yılmaz, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Saruhan, Harun Tokak, Hamdullah Bayram Öztürk, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu, Cemil Koca ve Ali Çelik."

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