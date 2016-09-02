Gülen ve İpek'in mal varlığına el koyuldu!

FETÖ soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen ile işadamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konuldu
FETÖ ELEBAŞI VE FETÖ'NÜN FİRARİ PRENSİNE BÜYÜK ŞOK!
FETÖ/PDY ile ilgili 73 kişi hakkında açılan "çatı" davasını görecek Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iş adamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI GÜLEN'İN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU "FETÖ'NÜN 12 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU" GÜLEN'İN TALİMATIYLA BANKA KURTARMA OPERASYONU! FETÖ BAĞLANTILI ŞİRKETLER TSMF'YE DEVREDİLECEK