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Gülen ve İpek'in mal varlığına el koyuldu!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 17:29 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 17:45
Gülen ve İpek'in mal varlığına el koyuldu!
Gülen ve İpek'in mal varlığına el koyuldu!

FETÖ soruşturması kapsamında, Fetullah Gülen ile adamı Hamdi İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konuldu

FETÖ ELEBAŞI VE FETÖ'NÜN FİRARİ PRENSİNE BÜYÜK ŞOK!

FETÖ/PDY ile ilgili 73 ki hakkında açılan "çatı" davasını görecek 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iş adamı Hamdi İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI GÜLEN'İN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU "FETÖ'NÜN 12 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONDU" GÜLEN'İN TALİMATIYLA BANKA KURTARMA OPERASYONU! FETÖ BAĞLANTILI ŞİRKETLER TSMF'YE DEVREDİLECEK

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