Kamu işçisine ikramiye

Kamuda çalışan işçilere, Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödenecek.
ERDOĞAN ONAYLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun, kamuda çalışan işçilere ikramiye ödenmesine ilişkin kararını onayladı.
İLK ÖDEME 9 EYLÜL'DE
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu işçilerine verilecek bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Eylül'de ödenecek.
İKİNCİ ÖDEME 26 ARALIK'TA
İkramiyeninin ikinci yarısının ödemesi ise 26 Aralık tarihinde yapılacak.ESNAFA 1300 TL İŞSİZLİK MAAŞI! AYLIK 5 BİN TL MAAŞLA İŞÇİ BULAMIYORLAR İŞSİZLİĞE 1 YIL SINIRI GELİYOR HAİNLERE İŞ YOK