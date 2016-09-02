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Kamu işçisine ikramiye

  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 10:19 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 11:09
Kamu işçisine ikramiye
Kamu işçisine ikramiye

Kamuda çalışan işçilere, öncesinde ikramiye ödenecek.

ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı , Bakanlar Kurulu'nun, kamuda çalışan işçilere ikramiye ödenmesine ilişkin kararını onayladı.

İLK ÖDEME 9 EYLÜL'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu işçilerine verilecek bir maaş tutarındaki ikramiyenin ilk yarısı 9 Eylül'de ödenecek.

İKİNCİ ÖDEME 26 ARALIK'TA

İkramiyeninin ikinci yarısının ödemesi ise 26 Aralık tarihinde yapılacak.

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