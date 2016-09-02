Köyüne dönen gençlere karşılıksız 30 bin TL

Başbakan Yıldırım tarım ve hayvancılığa yönelik projelerden bahsetti, gençlere yönelik hibe desteğini anlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'İlk Yüz Gün' değerlendirme toplantısında, yapılan ve yapılması planlanan projelerden de bahsetti. Bu projeler arasında en dikkat çekenlerden biri de, köyüne dönüp tarımla uğraşan gençlere 30 bin lira karşılıksız ödeme yapılması.

GENÇLERE HİBE

Başbakan yıldırım, tarım sektörünün önemine dikkat çekerken, tarımı bundan böyle stratejik bir alan olarak ele alınacağını söyledi. Yıldırım, Genç Tarım İşçisi Projesini başlattıklarını da hatırlatarak, "15 bin gence, her birine 30 bin lira karşılıksız para veriyoruz. Git köyünde tarımla uğraş, yeter ki oradaki toprakları işleyelim. Böyle bir projemiz var." dedi.

HAYVANCILIKTA YENİ PROJE

Damızlık Ağırlıklı Destekleme Projesi'ne geçiş yapılacağını vurgulayan Yıldırım, önümüzdeki yıldan itibaren çalışmaların bitirilip, desteklemeleri de ekim ve hasat dönemlerinde vererek çiftçinin beklentisini karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

TARIMDA 11 MİLYARLIK HEDEF

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, havza bazlı üretimde 941 havza belirlendiğini, çalışmaların tamamlandığına işaret ederek, "Kısa süre içerisinde bu yeni modeli kamuoyuyla paylaşacağız. Buradan elde edeceğimiz tarımsal hasıla 11 milyar liradır. İlave 11 milyar liralık bir tarımsal hasıla elde edilmiş olacak bu verimli üretim planlamasından dolayı. Bir de Sayın Başbakanım, balıkçılarımız 'vira Bismillah' dediler onlara da bol bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.