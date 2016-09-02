Kültür ve Anadolu turizmine odaklanılacak

Türk turizminde deniz ve güneşin yanına kültür ve Anadolu şehirleri de eklenecek. Bakanlık yetkilileri, “Yeni yol haritamıza kültür, alışveriş, sağlık ve Anadolu turizmini de katarak, tanıtımı buna göre yapacağız” dedi

Son 10 yılın en zor sezonunu geçiren turizm sektöründe yeni yol haritası belirlendi. Alternatif pazarlara açılmayı ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmalarında kültürel çeşitliliğe yoğunlaşacak. Antalya'da, Maxx Royal Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya Medya Forumu'nda iş dünyasının temsilcileri, turizm sektörünün öncüleri ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Rus medyasıyla bir araya geldi. Forumda 'Yeni Dönemde Türkiye Turizminin Rusya'ya Bakışı' ve 'Rusya ve Türkiye Arasındaki Yeni Ticaret Fırsatları' olmak üzere iki panel gerçekleştirildi. 'Yeni Dönemde Türkiye Turizminin Rusya'ya Bakışı' panelinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Rusya'dan gelen turist sayısını artırmak amacıyla ülkedeki 13 şehirde araştırma yaptıklarını söyledi. Araştırma sonucunda denizkum- güneş turizminde Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını belirten Önal, "Ancak kültür, şehir, alışveriş, sağlık ve Anadolu turizminde istediğimiz seviyelerde değiliz. Önümüzdeki dönemde tanıtım çalışmalarımızı bu alana yoğunlaştıracağız" dedi.

ANTALYA KANITLADI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya'nın NATO ve G20 zirveleri ile EXPO gibi birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Antalya güvenlik açısından kendisini kanıtladı" diye konuştu. Rus Sberbank'ın satın aldığı Denizbank'ın Genel Müdürü Hakan Ateş ise, Ruble ve TL ile ticaret yapmanın Rusya ve Türkiye'yi ciddi anlamda ileri götüreceğini söyledi.



KIYMETİMİZİ ANLADIK

Panelde konuşan ETS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, Antalya'ya 2015'te gelen turistin yüzde 22'sini Rusların oluşturduğuna dikkati çekti. Mehmet Ersoy, "Bu süreç bir bakıma iyi oldu. İki taraf da birbirinin kıymetini anlamış oldu. Biz Rus turistin kıymetini anlarken Rus turistler de bu süreçte gittikleri başka ülke ve şehirlerdeki hizmeti Antalya ile karşılaştırma fırsatı yakaladı" ifadelerini kullandı.



VİZE 24 KASIM ÖNCESİNE DÖNMELİ

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Kavak, "Rus halkı Türk mandalinasını, üzümünü, portakalını, domatesini özledi. Tarım ürünlerindeki yasakların kaldırılması sadece Türkiye için değil, Rusya açısından da önemli" dedi. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de, "24 Kasım'ı mola olarak kabul ediyoruz. 'Nerede kalmıştık' diyoruz. Vize konusu çok önemli bir konuydu. Vize konusunun en kısa zamanda 24 Kasım öncesine dönmesini istiyoruz" diye konuştu.



RUSYA'DA BMD ÜYESİ 560 ADET MAĞAZA VAR

Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sami Kariyo ise Türk markalarının 140 ülkede 4 bini aşkın mağazası olduğunu söyledi. Kariyo, şöyle konuştu: "Rusya'da 33 BMD markasının 560 mağazası var. Küçükleri de eklersek sayı bin 695'e ulaşıyor. Süreç iyileşiyor ama ürünlerimiz Rusya'ya rahat olarak girdiği zaman normalleşme gerçekleşecek." Türkiye'den sonra en büyük pazarı Rusya olan Koton'un Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Rusya'da 35 mağazaları olduğunu, yılsonunda 39'a ulaşacağını söyledi. Yılmaz, "2020 hedefimiz 100 mağaza" dedi.