'Peynir kralı' yaşamını yitirdi

Türkiye gıda sektörünün öncü kuruluşlarından Bahçıvan Gıda’nın kurucusu ve Bahçıvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Bahçıvan 85 yaşında yaşama veda etti. Bahçıvan’ın cenazesi Cumartesi günü Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde Toprağa verilecek.

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN'IN BABASI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın babası olan Mecit Bahçıvan, 1930'lu yılların sonunda ailesi ile birlikte Erivan'dan Türkiye'ye göç etmiş, aradan geçen süre içerisinde Türk gıda sanayiinde yaptığı yenilikler ile sektörün öncü isimlerinden biri olmuştu.

1969 yılında girdiği İstanbul Ticaret Odası'nda 25 yıl aralıksız hizmet veren Bahçıvan, 1981-1987 yılları arasında da İstanbul Sanayi Odası'nda Meclis üyeliği yaparak sektörün gelişmesi için önemli çalışmalara imza attı.

Mecit Bahçıvan, bir sanayici olarak yaptığı çalışmalar ve sosyal sorumluluk bilinci nedeniyle "TBMM Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü. Mecit Bahçıvan, gıda sektöründe gerçekleştirdiği yenilikler ve Türkiye'de peynir üretiminin gelişmesine yaptığı katkıları nedeniyle Türkiye'nin "Peynir Kralı" olarak da anılıyordu.

AZERİ AİLESİ

Bahçıvan Gıda'nın kurucusu Mecit Bahçıvan, Erivan'ın önde gelen Azeri ailelerinden birinin çocuğu olarak 1931 yılında doğdu. 1930'ların sonlarına doğru Ailesi önce İran'a, iki yılın ardından da tek hedefleri olan Türkiye'ye göçtü.

'PEYNİR KRALI' OLARAK ÜNLENDİ

Mecit Bahçıvan, 1960'lı yılların başında İstanbul'a taşınarak ticaret yaparken de yine Doğu ve Güneydoğu'nun sütünü kullandı ve bölge ekonomisine katkı sağladı. Türkiye'deki kaşar peyniri ticaretinin yarısını yapar halene gelen ve bu nedenle de 'Peynir Kralı' olarak ünlenen Bahçıvan İTO ve İSO'daki çalışmalarıyla da Türk sanayicileri arasında ağırlık kazandı.

İstanbul Ticaret Odası'ndaki faaliyetleri de tam bu dönemlerde başladı. 1969 yılında İTO Meslek Komitesi seçimlerine girdi ve İTO'da 25 yıl hizmet verdi.