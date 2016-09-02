Terör örgütü elebaşı Gülen'in mal varlığına tedbir konuldu

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in telif haklarından doğmuş alacakları ve tüm mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir kararı uygulanmasına hükmetti. Kararın, Gülen'in ABD'deki banka hesaplarına da uygulanabilir nitelikte olduğu belirtilidi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ZARARI...

Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesince, FETÖ'nün 15Temmuz'daki darbe girişimi dolayısıyla uğradığı zararın giderilmesi talebiyle terör örgütü elebaşı Gülen aleyhine açılan davayı ele aldı. Belediyenin avukatı Fatih Erdöl'ün dava dilekçesine eklediği belgeler ile basında çıkan görüntüleri değerlendiren mahkeme, belediyenin uğradığı zararın boyutu, davalının yurt dışında oluşu, mevcut durumda meydana gelecek bir değişme halinde hakkın elde edilmesinin imkansız hale gelmesinden endişe edilmesini de göz önüne alarak, davalı Fetullah Gülen'in ülke genelindeki yayınevlerinde telif haklarından doğmuş alacaklarına ve tüm şahsi mal varlığı üzerine, dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırdı.

ABD'Yİ DE ETKİLEYECEK

Davacının kurum olması dolayısıyla teminat alınmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihi belirlenerek taraflara açıklamalı davetiye çıkarılmasına da tensiben karar kıldı. Davacı vekili avukat Fatih Erdöl, bu kararın, Gülen'in ABD'deki banka hesaplarına da uygulanabilir nitelikte olduğunu belirtti. Erdöl, kararın ABD'de de ifası için Amerikalı meslektaşlarıyla temas halinde olduğunu açıkladı.