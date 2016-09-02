Yeni Havalimanı’na dev metro

Yeni Havalimanı'na erişimi kolaylaştırmak için yapılması planlanan 13 istasyonlu metro hattı projesini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni havalimanının raylı sistem bağlantıları olacak Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ile Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatları, bakanlık tarafından yapılacak.

6 İL ÇEDEN GE ÇECEK

Şişli, Kağıthane, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden geçecek metro hattının proje bedeli toplam 4 milyar 845 milyon lira olarak belirlenirken, proje İstanbul trafiğine de nefes aldıracak. Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak metro hattı Gayrettepe Yeni Havalimanı ve Yeni Havalimanı Halkalı yönünde 33'er kilometre olarak planlandı. Projenin hayata geçmesiyle şehir merkezi ile Yeni Havalimanı arasında ulaşım metro hattı ile 30 dakikaya düşecek. Metro hattında toplam 13 istasyon yer alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2016-2018 tarihleri arasında ve 6 istasyondan meydana gelen 2. etap ise 2018-2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Metro hattı durakları ise şöyle sıralanacak: Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Yeni Havalimanı 2, Yeni Havalimanı 1, Arnavutköy 1, Arnavutköy 2, Kayaşehir Metrokent, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı, Halkalı.