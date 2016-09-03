Enerjide FETÖ temizliği

15 Temmuz darbe girişiminde bulunarak demokrasiye kastetmeye kalkışan FETÖ militanlarının kamudan ayıklanması kapsamında enerji alanında da büyük bir temizlik gerçekleştirildi. Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarında görevli toplam 668 ismin görevlerine son verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 40, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nden 25, Elektrik Üretim A.Ş.'den 109, EPDK'dan 57, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 51, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden 37, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı'ndan 20, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'den 159, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden 2, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 54, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nden 61, Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nden 30, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 8, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden 9, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.'den 6 kişi KHK ile görevden alındı.



EPDK GRUP BAŞKANI DA LİSTEDE

EPDK'da Grup Başkanı statüsünde görev yapan Abdullah Sami Başaran, Ensari Durmaz, Ercüment Camadan, Hacı Yusuf Çınar, İbrahim Etem Erten, Melik Kırmaç, Mustafa Sezgin, Rıza Güngör ve Türkay Doğan da görevden alındı.