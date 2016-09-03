Mal varlıklarına el konuldu

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ lideri Gülen ile firari Akın İpek’in de aralarında bulunduğu 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili 73 kişi hakkında açılan "çatı" davasını görecek olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile işadamı Hamdi Akın İpek'in de arasında bulunduğu firari 65 sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 248. maddesi gereğince, davanın firari sanıklarının Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulmasını kararlaştırdı.



KARAR GÖNDERİLDİ

CMK'nın 248. maddesinde yer alan "Zorlama amaçlı el koyma ve teminat belgesi" kapsamında alınan el koyma kararı, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Noterler Birliği'ne gönderildi. Mahkeme, davanın 7 sanığının taşınır ve taşınmazlarına ise tedbir kararı verdi.



GÜLEN'E İKİNCİ DARBE

Öte yandan Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi de, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi dolayısıyla uğradığı zararın giderilmesi talebiyle Fethullah Gülen aleyhine açılan davayı ele aldı. Belediyenin avukatı Fatih Erdöl'ün dava dilekçesine eklediği belgeler ile basında çıkan görüntüleri değerlendiren mahkeme, Fetullah Gülen'in ülke genelindeki yayınevlerinde telif haklarından doğmuş alacaklarına ve tüm şahsi mal varlığı üzerine, dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir konulmasını kararlaştırdı. Davacının kurum olması dolayısıyla teminat alınmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihi belirlenerek taraflara açıklamalı davetiye çıkarılmasına da tensiben karar kıldı. Davacı vekili avukat Fatih Erdöl, bu kararın, Gülen'in ABD'deki banka hesaplarına da uygulanabileceğini belirtti.



EKREM DUMANLI DA LİSTEDE

Mal varlıklarına el konulmasına karar verilen sanıklardan bazıları şunlar: "Fetullah Gülen, Ahmet Kurucan, Abdulletif Tapkan, Abdullah Aymaz, Şerif Ali Tekalan, Önder Aytaç, Osman Hilmi Özdil, Necdet İçel, Necdet Başaran, Naci Tosun, Mehmet Hanefi Sözen, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, İrfan Yılmaz, İbrahim Kocabıyık, Hüseyin Saruhan, Harun Tokak, Hamdullah Bayram Öztürk, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Cevdet Türkyolu, Cemil Koca ve Ali Çelik."