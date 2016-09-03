Rusya'dan ilk charter uçak Antalya'da

Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşların yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuş dün gerçekleşti. Royal Flight Havayolları’na ait Boeing 767 tipi uçakla 309 Rus turist, Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Charter uçuşla Antalya’ya gelen ilk Rus turistlerden Natalia Romanova "Rusların buraya gelmesinin sizin için de şans olduğuna inanıyorum. Biz Antalya’yı çok özledik, Antalya da Rus turistleri özlemiştir diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye'ye yönelik yasağın kaldırılmasının ardından Rusya'dan ilk charter uçuş dün yapıldı. Moskova'dan kalkan Royal Flight Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçak, 309 yolcusuyla saat 19.55'te Antalya Havalimanı 2'nci Dış Hatlar Terminali'ne indi. Uçak, su takıyla karşılandı.

Rus turist kafilesi, Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, havalimanı yetkilileri ve Odeon Tur firması temsilcileri tarafından karşılandı. Bu yıl charter uçuşla Antalya'ya gelen ilk Rus turistler, 2'nci Dış Hatlar Terminali'ne körükten giriş yaptı.

KARANFİLLERLE KARŞILANDI

Rus turistleri karşılayan Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "Tarifeli seferler zaten yapılıyordu, yaklaşık 8-9 aylık süreden sonra ilk charter uçağı geldi. Sayın Antalya valimiz, devletimiz adına kendilerini karşıladık. Toplam 309 yolcu geldi ve bunlar ilk charter uçuş anlaşmasından sonra inen ilk yolculardı. Kendilerini biz de özlemiştik, onlar da Türkiye'yi özlemişler. Zannediyorum hem Ruslar, Antalya ve Türkiye özlemini hem de Antalya Rus turist özlemini bu şekilde nihayetlendirecek" dedi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLDİ

Rusya'nın charter uçuşların yeniden başlamasına yönelik talep ettiği güvenlik tedbirlerine ilişkin de bilgiler veren Cevheroğlu, "Özellikle Türkiye'de son dönemlerde bir güvenlik endişesi taşıdıklarını iletmişlerdi. Ama kendi ülkelerinden gelen bir güvenlik ekibiyle Türk güvenlik ekipleri gerek havalimanı gerekse Antalya'yı inceledi. Hem havalimanımızı hem şehrimizi gayet güvenli buldular. İki ülke güvenlik birimleri işbirliği yaptık, gizlisi saklısı kalmadan ve güvenlikle ilgili bütün endişeleri giderdik ve nihayet geldiler" dedi.