Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar'ın cenazesi, Sarayönü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Konya Havalimanı'nda Vali Yakup Canbolat, askeri ve mülki erkan ile yakınları tarafından karşılanan şehit Uçar'ın cenazesi, önce helallik alınmak üzere Ladik Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından, Uçar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yüzlerce kişinin omuzlarında mahalle meydanına getirildi. Şehidin eşi Zeliha, babası Şaban ve annesi Sıdıka Uçar'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehidin kardeşi Bünyamin, babası Şaban Uçar'ı, "Şerefsizlere fırsat verme baba, dik dur. Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun. Dik dur, hainler sevinmesin." diyerek teselli etti.

Törene katılan şehidin 2 yaşındaki oğlu Muhammed'in, tören boyunca ağlaması, herkesi duygulandırdı.

Konya İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Ahmet Hüdai Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.