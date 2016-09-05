Akkuyu ve Türk Akımı projeleri hızlanıyor

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Güney Akımı için Türkiye'den verilen izinlerin yeniden çıkartılmasının "Türk Akımı" projesinin gerçekleştirilmesini hızlandıracağını söyledi. Peskov, ayrıca Türk hükümetinin Akkuyu projesi için gerekli yasaları hızlı bir şekilde onayladığını bildirdi.

Peskov şunları söyledi:



"Bilindiği üzere, Türkler Akkuyu nükleer santralinin çalışmaları için gerekli yasaları hızlı bir şekilde onayladı. Türk Akımı konusu da görüşüldü. İzinlerin çoğu ve anlaşmaların çoğu Güney Akımı güzergahına verilmişti. Şimdi sadece ismi değişti. Sadece izinlerin yeniden çıkartılması gerek ve bu, süreci gerçekten hızlandıracak. Yön değişmiyor, sadece projenin ismi değişiyor."



Peskov, iki ülke liderinin Rus petrolünün sevkiyatının genişleme ihtimalini ele aldıklarını da belirtti.

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