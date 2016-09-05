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limanı'nına yeni rekor

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 11:58 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 12:30
Atatürk Havalimanı'nına yeni rekor
Atatürk Havalimanı'nına yeni rekor

Atarürk limanı dün akşam gerçekleşen hava trafiğinde, bin 454 iniş kalkışla yeni bir rekora imza attı. Geçtiğimiz 10 Temmuz’da Havalimanı’na bin 443 iniş kalkış yapmıştı.

DÜN REKOR KIRILDI

Devlet Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havalimanı Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün bin 454 iniş kalkışın yanı sıra havalimanından 141 bin 269 kişinin de yolcu olarak giriş ve çıkış yaptığı bildirildi.

10 TEMMUZ'DAN BERİ...

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 10 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na bin 443 iniş kalkış yapmış ve 142 bin 2 yolcu ise giriş ve çıkış yapmıştı. 2015 yılının 24 Temmuz'unda ise bin 403 uçak iniş kalkış yaparken, 150 bin 148 yolcu da giriş çıkış yapmıştı.

YENİ REKOR BEKLENİYOR

Yetkililer önümüzdeki Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında yeni rekorlar beklediklerini belirttiler.

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