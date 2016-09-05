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’de fiyatları tavan yaptı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 10:52 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 11:08
Çanakkale’de köprü fiyatları tavan yaptı
Çanakkale’de köprü fiyatları tavan yaptı

Başbakan Binali ’ın, Gelibolu İlçesi Sütlüce ile Lapseki İlçesi Şekerkaya Mevkii arasında yapılması planlanan boğaz sünün temelinin 18 Mart 2017 tarihinde atılacağını açıklaması, ’de büyük bir heyecan yarattı. Köprü müjdesi, bölgedeki emlak fiyatlarını ciddi oranda arttırırken, feribot sırası beklemekten bunalanlar bu habere sevindi. 2- 3 yıl önce dönümü 10 bin lira olan yerler bugün için dönümü 50- 70 bin lira arasında gidiyor. İstanbul, Bursa gibi yerlerden birçok yatırımcının arsalar için arama yaptığı belirtiliyor.

ÇANAKKALELİLER'İ BÜYÜK HEYECAN SARDI

Başbakan Binali , geçen cuma günü yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında'ye Boğaz sü müjdesini verdi. Başbakan Yıldırım, Çanakkale Boğaz Köprüsü için imzayı attığını, süreç başladığını ve 18 Mart 2017'de kazmayı vuracaklarını açıkladı. Televizyonlarda köprü müjdesini canlı yayında izleyen Çanakkaleliler'i büyük bir heyecan sardı.

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