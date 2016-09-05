Doğu'da yatırım heyecanı başladı

Başbakan Binali Yıldırımın açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yatırım ve kalkınma hamlesi Van, Bitlis, Hakkari ve Muştaki sivil toplum kuruluşlarınca sevinçle karşılandı
Başbakan Yıldırımın Diyarbakırda açıkladığı tarım, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda bölgesel kalkınmaya katkı sunacak yatırım hamlesi, sanayi çevreleriyle iş adamlarını heyecanlandırdı.
Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, AA muhabirine, yatırım ve kalkınma hamlesini olumlu bulduklarını söyledi.
Başbakan Yıldırımın açıkladığı maddelerin bölgede maden ve petrol rezervinin çıkarılmasını destekleyeceğini anlatan Bozkurt, istihdam konusunda da önemli gelişmelerin yaşanacağını kaydetti.