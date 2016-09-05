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Doğu'da yatırım heyecanı başladı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 15:33 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 15:46
Doğu'da yatırım heyecanı başladı
Doğu'da yatırım heyecanı başladı

Başbakan Binali Yıldırımın açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yatırım ve kalkınma hamlesi , Bitlis, ve Muştaki sivil toplum kuruluşlarınca sevinçle karşılandı

Başbakan Yıldırımın Diyarbakırda açıkladığı tarım, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere her alanda bölgesel kalkınmaya katkı sunacak yatırım hamlesi, sanayi çevreleriyle iş adamlarını heyecanlandırdı.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, AA muhabirine, yatırım ve kalkınma hamlesini olumlu bulduklarını söyledi.

Başbakan Yıldırımın açıkladığı maddelerin bölgede maden ve petrol rezervinin çıkarılmasını destekleyeceğini anlatan Bozkurt, istihdam konusunda da önemli gelişmelerin yaşanacağını kaydetti.

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